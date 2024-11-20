В ВСУ начали мобилизовать уклонистов, которые покупали себе "белые" билеты, – ГБР

ГБР продолжает активную работу по разоблачению лиц, которые пытаются избежать мобилизации или нажиться на схемах, связанных с призывом. В частности, были выявлены лица, которые покупают "белые" билеты или поддельные документы для избежания службы.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на ГБР. Тех, кто воспользовался незаконной схеме, было мобилизовано.

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Что известно о мобилизации за покупку "белого" билета

Накануне сотрудники ГБР в сотрудничестве с УСР Нацполиции установили "клиентов" одного из фигурантов уголовного производства Бюро, который продавал для мужчин призывного возраста так называемые "белые" билеты.

Схема ликвидирована. Сейчас мобилизованы шесть мужчин, которые за взятку хотели избежать мобилизации. Проверка установила, что законных оснований для признания их непригодными к военной службе не было, поэтому мужчины прошли военно-врачебную комиссию и согласно приказу начальника Шевченковский РТЦК и СП Львова и уже зачислены солдатами в одну из воинских частей,

– говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что правоохранители продолжают проверять других лиц, которые пытались избежать мобилизации и выехать за границу, воспользовавшись незаконными услугами.