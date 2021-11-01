В Украине могут начать производить беспилотники Bayraktar

В Украине могут начать полный цикл производства турецких беспилотников Bayraktar. Он может стартовать не через годы, а через месяцы.

Между компанией Baykar и Минобороны заключен меморандум об открытии центра ремонта таких беспилотников и учебного центра. Об этом рассказал посол Украины в Турции Василий Боднар. Есть планы по созданию завода для производства.

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Вопрос не лет, а месяцев

По словам посла, уже работают, чтобы выделить соответствующий земельный участок и начать строительство центра по ремонту. Параллельно продолжаются работы по созданию производств Bayraktar.

На самом деле этот вопрос, пожалуй, месяцев, а не лет... Эта информация, которой я владею, говорит о полномасштабном производстве беспилотных аппаратов "с нуля", которые могут использоваться как для нужд Вооруженных сил Украины, так и для поставок на рынки третьих стран,

– сказал Боднар.

Турецкие беспилотники заинтересовали многие страны в Европе и Азии. По словам посла, производственные мощности в Турции заполнены. Поэтому Анкара заинтересована в новых рынках, чтобы совместно проводить испытания и, вероятно, обучение некоторых иностранных коллег.

Боднар напомнил, что у Украины и Турции уже есть совместное предприятие по производству беспилотников нового типа Akinci. Украина поставляет двигатели и некоторые другие запасные части.

Что этому предшествовало