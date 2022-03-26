В Украине с начала войны убили 12 журналистов, – Венедиктова

Тысячи журналистов раскрывают миру правду о действиях российского оккупанта в Украине. Поэтому они каждый день рискуют своей жизнью.

К сожалению, не всем удается выжить. Так, на войне от рук орков погибли уже 12 журналистов. Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

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В Украине с начала войны убили 12 журналистов

Эти журналисты освещали военные преступления России и стали жертвами. Еще 10 работников СМИ получили телесные повреждения разной степени тяжести.

По состоянию на сегодняшний день, по данным Единого реестра досудебных расследований, вооруженными силами России и другими оккупационными войсками, совершены преступления по меньшей мере в отношении 56 представителей СМИ,

– говорится в сообщении.

15 из пострадавших журналистов – граждане других государств, в том числе:

4 граждан Британии

2 граждан Чехии

2 – Дании

2 – ОАЭ

1 – Швейцарии

2 – граждан США

По мониторингу Института массовой информации, против журналистов и медиа в Украине с начала вторжения уже совершено 148 противоправных действий.

Венедиктова отметила, что защита журналистов – приоритет Офиса Генпрокурора.



В Украине с начала войны убили 12 журналистов / Фото Офиса генерального прокурора

Кроме того, правоохранителями зарегистрировано по меньшей мере 7 производств об обстрелах, уничтожении или повреждении телебашен и телерадиокомпаний.

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