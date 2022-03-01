В Украине начинается ужасный отсчет смертей, – президент Европейской комиссии

От ужасной агрессии России против Украины страдают не только военные, но и гражданские. Уже начинается ужасающий отсчет смертей.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен на заседании Европарламента, передает 24 канал.

Важно Полный текст речи Зеленского на заседании Европарламента

Она констатировала, что тысячи украинцев пешком шли к границе с ЕС в поисках убежища, потому что в Украине стало опасно.

Потому что в Украине начинается ужасающий отсчет смертей. Дети, женщины умирают, потому что президент Путин решил, что Украина не имеет права на существование. И мы никогда не позволим этого,

– подытожила она.

Во время заседания Европарламента Владимир Зеленский подчеркнул, что в результате позорных действий российских захватчиков погибли 16 невинных детей. И это несмотря на официальные заявления Путина о том, что его изверги якобы не стреляют по гражданским объектам.

Заседание Европарламента: смотрите видео

Европарламент уже принял заявку Украины на вступление в ЕС, началась специальная процедура вступления.

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