"Еще есть 8 мая": как Украине действовать во время "перемирия"

Кремлевский диктатор хочет перемирия, которое бы длилось с 8 по 11 мая 2025 года. Украинская сторона официально не согласилась на это, ведь ранее предлагала длительное прекращение огня, в частности на 30 дней. Россия упорно игнорирует это, продолжая атаковать гражданские объекты.

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ, военный эксперт Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что Украина настаивает на том, чтобы был зафиксирован режим прекращения огня. Эту идею предложили Соединенные Штаты Америки еще во время переговоров в Саудовской Аравии в начале марта этого года.

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Намерение Путина понятно

Александр Мусиенко отметил, что одной из причин, почему Владимир Путин настаивает на многодневном майском перемирии является желание спокойно провести парад на Красной площади.

Даже объявление воздушной тревоги в Москве повлекло бы неудобства для гостей кремлевского диктатора, которые планируют приехать в Россию на 9 мая.

Путин стремится провести парад без неприятных сюрпризов для себя, поэтому он хочет это замаскировать под режим тишины,

– подчеркнул военнослужащий Сил ТрО ВСУ.

Кроме того, Украина имеет достаточно средств и возможностей, чтобы атаковать Россию. Вооруженные Силы Украины это неоднократно доказывали, атакуя Москву и Подмосковье.

Путин хочет подставить Украину

Военный эксперт отметил, что США и Украина, однозначно, не довольны тем, что Путин игнорирует предложения о 30-дневном перемирии. Однако диктатор в ответ на это говорит о многодневном прекращении огня, что может создавать вид, будто он все же хочет мира.

У нас еще же есть 8 мая. То есть надо понимать, что перемирие по логике Путина должно наступить в 00:00 начала суток 8 мая. Именно тогда мы можем сказать, что Украина готова прекратить огонь там, где это сделает Россия. Там, где Россия не будет прекращать огонь, Украина будет наносить мощные ответные удары, отражая вражеские российские атаки,

– сказал он.

Если в течение 8 мая Россия будет нарушать прекращение огня и это будут декларировать западные медиа, тогда, по мнению Мусиенко, Украина сможет сказать, что перемирие не действует и 9 мая можно атаковать страну-агрессора.

Интересно. По мнению генерала армии Николая Маломужа, российский лидер стремится использовать майское перемирие для усиления своих позиций и подготовки новых атак, ведь не готов принять реальные условия мира, предложенные США и Европой. Такие инициативы Кремля, вроде "перемирие до праздника", являются лишь попыткой навязать Украине удобные для себя сценарии.

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ считает, что это один из вариантов развития событий в ответ на предложение Путина о перемирии, ведь полностью отказаться от инициативы прекращать огонь в этот период Украина, вероятно, не сможет из-за вопросов западных партнеров.

Все потому, что они могут захотеть воспользоваться шансом прекратить боевые действия на определенный период с надеждой, что кремлевский диктатор захочет продолжить это и в дальнейшем.