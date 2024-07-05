Важная вещь, которую надо сделать, чтобы нас пригласили в НАТО

Пригласят ли Украину к членству в НАТО на саммите? Нет, потому что на это нет политической воли и согласия.

Коррупция в Украине и вступление в НАТО – разные вещи

Правительства и парламенты нестабильны, политики нерешительны, никто не имеет видения и стратегии, как завершить войну, и главное – что делать с Россией.

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Скажут ли Украине, что она сама виновата? Очевидно, что скажут. Никто же не скажет: "Мы сами виноваты".

В какой форме это скажут? "Делайте реформы, боритесь с коррупцией, и наступит день". Значит ли это, что причина в коррупции? Нет, причина в другом, смотрите пункт первый.

Значит ли это, что у нас коррупции нет? Нет, она у нас есть, но причина не в этом. Надо ли с ней бороться? Обязательно, но членство в НАТО – это о другом.

Что делать, чтобы нас пригласили в НАТО? То же, что мы и делали: внедрять реформы, бороться с коррупцией. А также укреплять демократию и улучшать систему управления. Внедрять стандарты НАТО.

А еще очень важно сформировать образ победы и создать на его основе коалицию победителей, которые совместно будут понимать, как завершить войну и как установить устойчивый мир.