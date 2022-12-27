Из-за военного положения дополнительных выходных на Новый год и Рождество не будет

В Украине не будет дополнительных выходных в Новый Год и Рождество. Дело в том, что во время военного положения не действуют некоторые нормы относительно праздничных и нерабочих дней, а также переноса выходных.

Об этом говорится в Законе "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". Подробнее рассказывает 24 канал.

Обратите внимание Выходные в 2023 году: календарь праздников в условиях военного положения, будут ли дополнительные выходные дни

Дополнительных выходных в январе не будет

Раньше, когда праздники приходились на субботу или воскресенье, выходной был и в понедельник. Впрочем, в условиях полномасштабной войны выходные не переносятся на следующий день.

В частности, согласно статье 6 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" во время военного положения не применяются нормы, устанавливающие праздничные и нерабочие дни.

Поэтому выходные 1 и 7 января в 2023 году не переносятся на понедельники 2 и 9 января и будут обычными рабочими днями.