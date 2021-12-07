Украине не будут верить, как партнеру, – Боровик о последствиях саботажа в САП
Источник:24 канал
Запад ждет от Украины немедленного избрания руководителя САП, однако комиссия продолжает затягивать конкурс. Такое саботирование может стоить нашей стране необходимой поддержки.
Об этом сообщил в эфире 24 канала исполнительный директор Transparency International Ukraine Андрей Боровик. Он отметил, что некоторые члены комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры не появляются на встрече, чем подрывают кворум.
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Как отметил Боровик, 6 декабря заседание в очередной раз сорвалось из-за отсутствия одного из членов. Поэтому встречу снова перенесли – на 7 декабря. В то же время из-за такого саботажа у международных партнеров может наконец лопнуть терпение.
Мы пострадаем, поскольку Украине нельзя будет верить, как партнеру. Ведь она что-то обещает, а на самом деле не делает
По словам эксперта, из-за угрозы России и потребности государства в деньгах от партнеров Украина не может игнорировать требования Запада. Поскольку это может стоить Украине международной поддержки, которую очень трудно удерживать.Обратите внимание! Боровик напомнил, что назначение главы САП длится уже 15 месяцев – с октября 2020 года.
Боровик рассказал о последствиях саботажа избрания руководителя САП: смотрите видео
Избрание руководителя САП: коротко
- Специализированная антикоррупционная прокуратура уже более года существует без полноценного руководителя.
- В течение нескольких месяцев конкурсная комиссия выбирает руководство органа, однако с лета 2021 года заседание блокируют.
- В то же время генпрокурор Украины Ирина Венедиктова объяснила, почему затягивается конкурс на руководителя САП.