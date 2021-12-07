Украине не будут верить, как партнеру, – Боровик о последствиях саботажа в САП

Запад ждет от Украины немедленного избрания руководителя САП, однако комиссия продолжает затягивать конкурс. Такое саботирование может стоить нашей стране необходимой поддержки.

Об этом сообщил в эфире 24 канала исполнительный директор Transparency International Ukraine Андрей Боровик. Он отметил, что некоторые члены комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры не появляются на встрече, чем подрывают кворум.

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Как отметил Боровик, 6 декабря заседание в очередной раз сорвалось из-за отсутствия одного из членов. Поэтому встречу снова перенесли – на 7 декабря. В то же время из-за такого саботажа у международных партнеров может наконец лопнуть терпение.

Мы пострадаем, поскольку Украине нельзя будет верить, как партнеру. Ведь она что-то обещает, а на самом деле не делает Андрей Боровик Директор Transparency International Ukraine

По словам эксперта, из-за угрозы России и потребности государства в деньгах от партнеров Украина не может игнорировать требования Запада. Поскольку это может стоить Украине международной поддержки, которую очень трудно удерживать.

Боровик напомнил, что назначение главы САП длится уже 15 месяцев – с октября 2020 года.

Боровик рассказал о последствиях саботажа избрания руководителя САП: смотрите видео

Избрание руководителя САП: коротко