Будет ли мобилизация женщин в Украине: четкий ответ Сухопутных войск
- Сухопутные войска Украины заявили, что мобилизация женщин не планируется, и они могут участвовать в службе только добровольно.
- Командование обратилось в Генштаб ВСУ и Минобороны для устранения недостатков в реестре "Оберег", где были ошибки с данными.
Сухопутные войска назвали фейком информацию из сети, о якобы их подготовке к мобилизации женщин. Военные отмечают, женщины приобщаются к службе исключительно добровольно.
Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.
Что происходит с постановкой украинок на учет?
Заявление Сухопутных войск появилось на фоне сообщений в сети о якобы подготовке Украины к мобилизации женщин. Их назвали "безосновательными, манипулятивными и такими, что используются врагом".
Как отметили в ВСУ, в законодательстве не было изменений по мобилизации женщин и не разрабатывается никаких механизмов по этому поводу.
Женщины могут присоединиться к Вооруженным Силам Украины исключительно по собственному желанию, а на воинский учет должны становиться только гражданки с медицинским и фармацевтическим образованием,
– заверили в армии.
Там пояснили, что в реестр "Оберіг" случайно были внесены ошибочные данные некоторых женщин, в том числе еще в 2021 году. И таких случаев оказалось несколько.
Сухопутные войска говорят, что изменить это в соответствующем ТЦК и СП невозможно. А технически это сделать сложно, ведь в ИКС "Оберіг" нельзя удалить данные об украинцах, не являющихся призывниками, военнообязанными или резервистами из-за ошибочных данных, пояснили в армии.
Поэтому командование Сухопутных войск заявило, что обратилось в Генштаб ВСУ и Минобороны с предложениями, чтобы устранить эти недостатки.
Военные заверили, что эти вопросы под контролем, все ошибки анализируют и способствуют устранению проблемы.
Что предшествовало этому?
Ранее сеть всколыхнула история киевлянки Ирины Харациди-Логиновой. Она случайно узнала, что ее по ошибке поставили на военный учет.
Женщина уверяет, что не имеет медицинского или фармацевтического образования. Однако через несколько месяцев ей позвонили и сообщили, что ее разыскивают как ухилянтку.
После огласки стало известно, что, как минимум, в Харьковском ТЦК и СП подобных случаев оказалось 30, по данным ТСН.
Как пояснила 24 Каналу адвокат Полина Марченко, мобилизовать женщину могут только с заявлением о добровольном согласии. Это даже касается случая, если украинка все-таки стоит на военном учете.