Политолог Петр Олещук рассказал 24 Каналу, что нынешняя ситуация может быть связана не только с нехваткой ракет-перехватчиков для Patriot, но и с использованием Украиной новых средств, влияющих на траекторию российских ракет.

Почему Воздушные Силы перестали публиковать статистику

Петр Олещук отметил, что на данный момент нет однозначной информации о том, почему именно было принято решение скрыть данные о количестве запущенных и сбитых российских ракет. В то же время существует версия, что это может быть связано с применением Украиной новых средств, способных определенным образом влиять на траекторию полета вражеских ракет.

Однако даже без официальной статистики украинцы все равно будут узнавать о последствиях российских ударов. О попаданиях сообщают местные власти и другие соответствующие структуры, а последствия атак – пожары, разрушения и повреждения – невозможно полностью скрыть.

Политолог о проблемах в обороне Украины: видео

В то же время Олещук обратил внимание на изменение подхода украинских властей. Ранее статистику о работе ПВО регулярно обнародовали, в частности подчеркивая высокую эффективность украинского воздушного щита.

Это было частью информационной политики нашего руководства – подчеркивать эффективность ПВО, что воздушный щит существует, он достаточно эффективен, возможно, самый эффективный в мире. Сейчас, когда возникла проблема с ракетами-перехватчиками, эта риторика испарилась, исчезла,

– пояснил он.

Что влияет на информацию о ПВО

По мнению политолога, сокрытие статистики может частично защищать Украину от манипуляций, однако в то же время создает другие риски. Отсутствие официальных цифр может стать поводом для российской пропаганды придумывать собственные версии относительно результатов работы украинской ПВО.

Однако в любой войне государство должно учитывать информационную безопасность. Речь идет не о политической цензуре, а об ограничении распространения данных, которые могут касаться возможностей Вооруженных Сил, численности военнослужащих или наличия определенного вооружения.

Я не помню, чтобы кто-то в мире выигрывал войну без цензуры, без существенных информационных ограничений. Под цензурой я имею в виду не политическую, а именно военную,

– отметил Олещук.

По его словам, Украина долгое время пыталась делать ставку не на ограничение информации, а на формирование собственного информационного продукта. Однако в долгосрочной перспективе такой подход сопряжен с проблемами, поскольку накопленные слабые места становятся известными и могут активно использоваться российской пропагандой.

Поэтому решение об обнародовании или сокрытии военной статистики всегда будет иметь как плюсы, так и минусы. Важно, чтобы Украина учитывала прежде всего последствия распространения такой информации для ведения войны.