Сохранить поддержку Конгресса: политолог объяснил, почему Украине нужен новый посол в Вашингтоне

После выборов в США Киеву следует восстановить группы поддержки в Конгрессе и назначить главу дипломатической миссии. Присутствие нового посла в Вашингтоне поможет системно защищать обсяги помощи.

В эфире 24 Канала политолог Владимир Фесенко отметил, что дипломатическое представительство играет решающую роль в налаживании системного взаимодействия с американскими политиками. По его словам, именно благодаря активной работе дипломатов Киев сможет расширять круг партнеров в законодательном органе.

Влияние Конгресса на оборонную помощь

Фесенко подчеркнул, что хотя направление внешней политики и поставки вооружения остаются прерогативой американского президента, обновленный Конгресс предоставляет дополнительные рычаги влияния благодаря контролю над бюджетным процессом. Это позволяет отстаивать конкретные суммы финансирования и снижать риски возможного давления со стороны Белого дома.

Сейчас необходимо обновить состав групп поддержки Украины в Сенате и заново создать их в Палате представителей. Здесь как раз посол очень нужен для того, чтобы помогать нашим друзьям и расширить их круг в обеих палатах Конгресса США,

– отметил Владимир Фесенко.

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Критические вопросы безопасности

Особое внимание эксперт уделил необходимости своевременного решения стратегических задач в сфере безопасности. В частности, речь идет о продлении соглашения о функционировании системы военной спутниковой связи Starshield, срок действия которой истекает в следующем году. В то же время аналитик предостерег Украину от втягивания в потенциальное противостояние между американскими законодателями и администрацией Дональда Трампа, подчеркнув необходимость сбалансированного диалога со всеми ветвями власти.

Ранее Владимир Фесенко предупреждал, что из-за усиления поляризации в американском обществе Киеву не стоит ориентироваться исключительно на Демократическую партию.