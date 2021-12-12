Украине нужно больше "Джавелинов", чтобы отразить наступление России, – американский военный

Украина нуждается в сотне американских Javelin, чтобы отразить наступление России, если Владимир Путин решится на масштабное вторжение. То количество "Джавелинов", которое приобрело государство, существенно не повлияет на ситуацию.

Украина пока приобрела слишком мало Javelin. Об этом заявил полковник морской пехоты США в отставке и аналитик Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан.

Кстати Украинские "Джавелины" уже на фронте и ждут агрессора, – журналист

Сколько батальонов ВСУ обеспечено "Джавелинами"

США дважды доставляли ракеты в Украину. Сначала Киев получил 37 командных пусковых установок и 210 ракет, а затем – 10 и 150 ракет. По словам Кансиана, такого количества хватит, чтобы обеспечить только 3 из 28 батальонов ВСУ.

Хотя аналитик добавил, что украинская армия имеет и другое вооружение. Например, противотанковые ракеты времен СССР и ракеты с лазерным наведением "Скиф" собственного производства.

Сколько противотанкового оружия требуют ВСУ

Экс-военный отметил, что 28 боевых батальонов Украины нуждаются около в 450 единицах противотанкового оружия. Трех батальонов ВСУ, обеспеченных "Джавелинами", хватит лишь для покрытия около 11 километров линии фронта. Граница Украины с Россией имеет длину 2,2 тысячи километров.

Кансиан предупредил, что российская разведка может идентифицировать украинские подразделения, которые будут иметь "Джавелины". Поэтому оккупанты могут пойти в наступление по другим направлениям.

Что такое Javelin? Это американский переносной противотанковый ракетный комплекс. Оператор комплекса после пуска ракеты не должен сопровождать и корректировать ее полет, она сама приближается к цели. "Джавелины" предназначены для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также некоторых летательных объектов, перемещаемых на низкой высоте и скорости. Например, вертолетов или беспилотников.

Испытания беспилотников Bayraktar и комплексов Javelin – смотрите видео: