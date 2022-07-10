Анналена Бербок дала обширное интервью изданию Spiegel. Она подчеркнула, что Украина нуждается в максимальной поддержке, которую цивилизованные страны активно оказывают, но Запад не будет вмешиваться в активные боевые действия даже для гарантий эвакуации мирного населения из зоны боевых действий.

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Реакция Офиса Президента

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк поблагодарил главу МИД Германии за слова поддержки. Также он подчеркнул, что Анналена Бербок очень правильно расставила акценты, заявив, что Украина встала на защиту всего цивилизованного мира, но не просит воевать за себя.

Что нам нужно – это системы ПРО/ПВО, чтобы защитить людей от российского ракетного террора. Террористы не должны быть вооружены лучше цивилизованных стран,

– написал Подоляк в своем твиттере.

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