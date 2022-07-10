Анналена Бербок дала велике інтерв'ю виданню Spiegel. Вона наголосила, що Україна потребує якомога більшої підтримки, яку цивілізовані країни активно надають, але Захід не буде втручатися в активні бойові дії навіть задля гарантій евакуації мирного населення із зони бойових дій.

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Реакція Офісу Президента

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк подякував главі МЗС Німеччини за слова підтримки. Також він підкреслив, що Анналена Бербок дуже правильно розставила акценти, заявивши, що Україна стала на захист всього цивілізованого світу, але не просить воювати за себе.

Що нам потрібно – це системи ПРО/ППО, аби захистити людей від російського ракетного терору. Терористи не мають бути озброєні краще за цивілізовані країни,

– написав Подоляк у своєму твітері.

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