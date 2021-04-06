Вероятность любых действий агрессора зависит от того, насколько России удастся скомплектовать войска, способные проломить оборону Украины. Сейчас потенциал военно-тактической группировки наращивают.

Учения "Запад" каждый год проводили исключительно на территории Беларуси, к участию в них приобщали только армейское командование западного направления. Об этом рассказал представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в 2018 – 2019 годах Роман Безсмертный.

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В то же время в учениях "Запад 2021" принимают участие представители южного, юго-западного и западного направлений, а также – северные военно-морские силы России, сказал политик.

Он пояснил, что фактически речь идет о тренировке, сутью которой является удар в западном направлении.

В чем заключается опасность со стороны России

"Легенда" – это не оборонительные бои, а атакующие. По его словам, в учениях принимают участие войска, которых приобщают во время наступления, а не во время защиты, говорится в частности о:

обучении бронетанковых частей преодолевать лесистую болотистую местность;

применении военно-воздушных сил десантно-штурмовых бригад.

В последнее время появились другие варианты давления: информационный и экономический, это означает, что Кремль будет "прессовать" и Украине надо готовиться к худшему развитию событий,

– считает Бессмертный.

Он добавил, что вероятность расширения боевых действий за пределами фронта на Донбассе очень велика.

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"В восточной части Украины увеличивается количество российских наступательных сил, то же самое происходит на территории Беларуси. Якобы под флагом учений "Запад-2021" туда поступают дополнительные бронетанковые части, авиация, живая сила противника", – отметил Бессмертный.

Политик добавил, что соответствующий фронт расширился уже почти до 2 тысяч километров.

Какими должны быть действия Украины

Кроме того, что ключевым местом внимания должна быть армия и оборона, украинской стороне очень важно не сидеть сложа руки в дипломатическом направлении, сказал Роман Бессмертный.

"Поэтому важна и ТКГ, и разговоры с Западом. Они не меньше влияют на ситуацию, чем войска, которые Россия подтягивает к линии фронта", – отметил политик.

Роман Бессмертный о войсках России у границ: смотрите видео

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6 апреля на Донбассе погибли еще двое украинских военных. Накануне в результате военных обстрелов страна также потеряла двух защитников.

В то же время в России объявили контрольную проверку боеготовности армии. Все это происходит возле украинской границы.

Кремль начал стягивать войска к Воронежской, Ростовской и Брянской областям под видом подготовки к учениям "Запад 2021".



Российские войска у границ Украины / Инфографика 24 канала