Украине надо готовиться к худшему, – Бессмертный о вероятности наступления России
Вероятность любых действий агрессора зависит от того, насколько России удастся скомплектовать войска, способные проломить оборону Украины. Сейчас потенциал военно-тактической группировки наращивают.
Источник:24 канал
Учения "Запад" каждый год проводили исключительно на территории Беларуси, к участию в них приобщали только армейское командование западного направления. Об этом рассказал представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в 2018 – 2019 годах Роман Безсмертный.
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В то же время в учениях "Запад 2021" принимают участие представители южного, юго-западного и западного направлений, а также – северные военно-морские силы России, сказал политик.
Он пояснил, что фактически речь идет о тренировке, сутью которой является удар в западном направлении.
В чем заключается опасность со стороны России
"Легенда" – это не оборонительные бои, а атакующие. По его словам, в учениях принимают участие войска, которых приобщают во время наступления, а не во время защиты, говорится в частности о:
- обучении бронетанковых частей преодолевать лесистую болотистую местность;
- применении военно-воздушных сил десантно-штурмовых бригад.
В последнее время появились другие варианты давления: информационный и экономический, это означает, что Кремль будет "прессовать" и Украине надо готовиться к худшему развитию событий,
– считает Бессмертный.
Он добавил, что вероятность расширения боевых действий за пределами фронта на Донбассе очень велика.
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"В восточной части Украины увеличивается количество российских наступательных сил, то же самое происходит на территории Беларуси. Якобы под флагом учений "Запад-2021" туда поступают дополнительные бронетанковые части, авиация, живая сила противника", – отметил Бессмертный.
Политик добавил, что соответствующий фронт расширился уже почти до 2 тысяч километров.
Какими должны быть действия Украины
Кроме того, что ключевым местом внимания должна быть армия и оборона, украинской стороне очень важно не сидеть сложа руки в дипломатическом направлении, сказал Роман Бессмертный.
"Поэтому важна и ТКГ, и разговоры с Западом. Они не меньше влияют на ситуацию, чем войска, которые Россия подтягивает к линии фронта", – отметил политик.
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- В то же время в России объявили контрольную проверку боеготовности армии. Все это происходит возле украинской границы.
- Кремль начал стягивать войска к Воронежской, Ростовской и Брянской областям под видом подготовки к учениям "Запад 2021".
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