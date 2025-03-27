Такое мнение 24 Каналу высказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что наше государство, однозначно, нужно НАТО. Он подчеркнул, что есть 2 армии, которые сейчас воюют и полноценно могут выполнять боевые задачи, защищая Европу. Говорится об украинских и турецких вооруженных силах.

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Почему Украине надо стать членом НАТО

Роман Свитан подчеркнул, что Украине очень важно стать членом НАТО. Причина заключается не в действии пятой статьи, ведь она, по его мнению, формальность, которой никто не будет придерживаться. Однако важно то, что натовские структуры имеют возможность предоставить нашему государству "ядерный зонтик".

Сейчас становится понятно, что всем странам, не только Украине, надо иметь собственное ядерное оружие,

– сказал он.

Вооруженные Силы Украины могут многому научить военных НАТО. Например, с россиянами нельзя встревать в окопные бои, ведь оккупанты сильны только благодаря многочисленным ресурсам, но технологически они слабы.

Военный эксперт добавил, что безопасность Европы в руках европейцев, поэтому решение по обороноспособности в этом регионе должны приниматься не в Вашингтоне, а в Брюсселе.

Отметим, спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Украина не сможет стать членом НАТО из-за позиции как Вашингтона, так и Москвы, и утверждает, что Владимир Зеленский это уже признал. В то же время он отметил, что Киеву могут предоставить гарантии безопасности, подобные 5-й статье устава НАТО, но без официального членства.