Украине нужно в 10 раз больше военной помощи, чтобы завершить войну в этом году, – МИД

С самого начала полномасштабного российского вторжения Украина получает серьезную военную поддержку от партнеров. Однако в МИД убеждены, что для завершения войны в этом году нужно больше.

Соответствующее заявление сделал замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник. Дипломат поблагодарил партнеров за уже оказанную помощь, но призвал увеличить ее.

Обратите внимание Контрнаступление Украины может определить не только ее будущее, но и будущее Европы, – Economist

Сколько нужно военной помощи Украине

Андрей Мельник призвал союзников Украины перейти "все искусственные красные линии" и выделить 1% своего ВВП на военную помощь Украине.

Мы благодарны нашим союзникам за военную помощь. Но этого недостаточно. Украине нужно в 10 раз больше, чтобы завершить российскую агрессию в этом году,

– подчеркнул дипломат.

В эфире программы "Новый отсчет" Андрей Мельник вспомнил слова главы Пентагона Ллойда Остина, который заявил, что союзники предоставили Украине военную помощь на 55 миллиардов долларов. Однако дипломат отметил, что хотя эта цифра и большая, но по сравнению со Второй мировой, с которой все больше появляется параллелей в наше время, то только по американскому ленд-лизу СССР получил помощь на 50 миллиардов долларов, что в нынешнем эквиваленте составляет 700–800 миллиардов долларов.

Контрнаступление ВСУ определит не только судьбу Украины

В недавней статье The Economist подчеркнул решающую роль будущего контрнаступления Вооруженных Сил в определении судьбы не только Украины, но и Европы. Однако издание предостерегает, что это контрнаступление нельзя рассматривать как последнюю битву этой войны.

В статье также отмечается необходимость эффективных гарантий территориальной целостности Украины, ссылаясь на провал предыдущих гарантий, предоставленных США и Великобританией в 2014 году. В издании отмечают, что такие гарантии будут важны для предотвращения дальнейшей агрессии со стороны России.