Генерал-лейтенант, военный эксперт и основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко в эфире 24 Канала объяснил, почему россияне используют морские, авиационные и зенитные ракеты против наземных объектов. Он также рассказал, какие системы и ракеты-перехватчики нужны Украине для усиления защиты от баллистических ракет.

Россияне используют ракеты не по назначению

Россия может наносить удары по многим регионам Украины, прежде всего благодаря баллистическим ракетам. Помимо штатных "Искандеров-М", которые разрабатывались для поражения наземных целей, оккупанты применяют другие типы вооружения, поскольку имеющихся запасов таких ракет им не хватает.

Они считают, что баллистических ракет им недостаточно, поэтому задействуют морские ракеты "Оникс" и "Циркон", а также авиационные ракеты,

– пояснил Романенко.

Для атак по украинским городам российские войска используют ракеты Х-22, которые запускали с самолетов дальнего радиуса действия Ту-22М3. Это старые сверхзвуковые ракеты, созданные для ударов по большим морским целям, в частности авианосцам, однако теперь Россия направляет их на наземные объекты.

Ракеты предназначались для поражения авианосцев, а теперь их применяют именно по наземным целям,

– подчеркнул генерал-лейтенант.

Россияне также запускают по Украине зенитные ракеты комплексов С-300 и С-400, приспосабливая их для ударов по наземным целям. Такий набір вооруження дозволяє ворогу атакувати різні регіони, хоча частина використаних ракет із початкового стану не була призначена для подібних завдань.

Украине нужны новые ракеты-перехватчики

Защита от российской баллистики требует не только дополнительных батарей Patriot, но и достаточного количества антибаллистических ракет к ним. Украина должна активизировать военную и дипломатическую работу, чтобы получать перехватчики для комплексов PAC-2, а также новые разработки для модернизированных систем PAC-3.

Американцы уже разработали и испытали более дешевую противоракетную ракету для модернизированного комплекса PAC-3. Было бы хорошо провести ее испытания в боевых условиях в Украине,

– отметил Романенко.

Речь идет о ракете ACE, которая должна стать более дешевой альтернативой перехватчику MSE. Параллельно Украина развивает собственные проекты противоракетной защиты, в частности систему FREYJA от Fire Point, которая по своим параметрам близка к комплексу PAC-2.

Там есть много решений, которые можно интегрировать и добиться быстрого и эффективного развития, если объединить отдельные проекты,

– пояснил генерал-лейтенант.

Украинские разработчики уже сотрудничают в этом направлении с европейскими компаниями, объединяя наработки в сфере противоракетной обороны. Американская сторона также могла бы присоединиться к этой работе, предоставив технологии и новые ракеты-перехватчики.

Украина потеряла три года на укрепление ПВО

Работать над модернизацией батарей PAC-3 нужно было еще три года назад, чтобы в перспективе они могли перехватывать более сложные баллистические цели, в частности ракету "Орешник". Тогда такие предложения сочли несвоевременными, поэтому сейчас Украине приходится наверстывать упущенное время и искать противоракеты сразу по нескольким направлениям.

Тогда было сказано, что это не актуально. Мы потеряли три года, а теперь пытаемся наверстать упущенное и энергично работать над получением антибаллистических ракет,

– отметил Романенко.

Украина также неоднократно слышала обещания о дополнительных системах Patriot. Киев просил что-то вроде 25 батарей, а Дональд Трамп говорил о возможности передать несколько десятков установок, однако эти заявления до сих пор не воплотились в конкретные поставки.

Нужно очень критично, рационально и прагматично относиться к тому, что говорят, и к тому, что на самом деле реализуют. За пятый год войны мы уже этому научились,

– подчеркнул генерал-лейтенант.

Получение систем и ракет-перехватчиков остается предметом сложной военно-дипломатической работы с партнерами. Украина продолжает добиваться конкретных решений, при этом оценивая не публичные заявления союзников, а фактические объемы и сроки поставок.

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