Западные системы ПВО и "длинная рука": в Воздушных силах ВСУ рассказали, как уничтожать вражеские ракеты
Украинское ПВО не может сбивать российские ракеты Х-22, которыми враг ударил 16 февраля по Кременчугу. Ракетам можно противодействовать с помощью ЗРК SAMP/T и Patriot, которые обещают Украине Италия и Франция.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, ракеты Х-22 больше не производят, а имеющиеся не всегда долетают до целей из-за устаревшего вооружения.
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ВСУ не могут сбивать ракету Х-22
Юрий Игнат отметил, что украинская система ПВО не может сбивать российские ракеты Х-22. Он объяснил, что это скоростная ракета, имеющая определенную траекторию.
Мы не можем их сбивать, потому что эта ракета скоростная, имеет определенную траекторию полета, по которой летит к своей цели. Сначала она летит сверху, потом может опускаться по баллистической траектории и поражать цель. Фактически как оперативно-тактический комплекс,
– сказал Игнат.
Спикер командования Воздушных сил ВСУ отметил, что Х-22 больше не выпускают, однако у оккупантов еще сотни таких ракет. Также Юрий Игнат добавил, что из-за устаревшего вооружения не все ракеты Х-22 долетают до своих целей.
"Речь идет о том, как они (ракеты – 24 Канал) у них хранились, может ли каждая из этих ракет выполнять свою ужасную работу. И то, что она не точная, мы тоже знаем. До 600 метров вероятна погрешность допустимая для этого типа ракет . Но вместе с тем, она мощная", – разъяснил он.
Игнат о вражеских ракетах Х-22: смотрите видео
Какие средства смогут сбить ракету Х-22
Как сообщил Игнат, российские Х-22 могут сбивать ЗРК SAMP/T и Patriot, которые обещают Украине Италия и Франция. Спикер командования Воздушных сил ВСУ подчеркнул, что для уничтожения таких ракет нужны комплексные методы.
"Поэтому методы должны быть комплексными. Если действительно будет угроза и у нас будут те комплексы, чтобы отражать ракетные атаки как ракет Х-22, так и баллистических, то есть другой метод уничтожения и ракет, и самолетов. Нужна длинная рука для того, чтобы уничтожать окупантов там, откуда он нам грозит", – добавил он.
Какая ситуация на фронте: коротко
- В Генштабе ВСУ утром 19 февраля сообщили, что россияне сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий в Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
- За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области; Белогоровка, Краснопоповка и Кременная – Луганская и Выемка, Федоровка, Дубово-Василовка, Берховка, Бахмут, Ивановское и Часов Яр в Донецкой области.
- Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также по позиции зенитно-ракетного комплекса.
- Силы противовоздушной обороны в сутки сбили 2 крылатые ракеты типа "Калибр". Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 район сосредоточения живой силы противника.