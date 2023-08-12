Изменит ситуацию в войне: что Украине нужно для эффективного использования F-16

Передача Украине американских истребителей F-16 должна позволить украинским военным получить преимущество в небе. Однако самой передачи самолетов будет недостаточно. Нужны еще ракеты и бомбы, которые на F-16 можно использовать гораздо эффективнее, чем на советских самолетах, которые сейчас есть у Украины.

Прошло три месяца с тех пор, как авиационная коалиция объявила о готовности учить украинских пилотов на истребителях F-16. После десятилетий эксплуатации F-16 все еще остаются одними из лучших и распространенных истребителей в ВВС США и ВВС других стран НАТО.

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F-16 может раскрыть весь потенциал западных ракет в Украине

С этого времени украинские войска начали наступление на Юге, а оккупанты пошли в контрнаступление на северо-востоке. Как пишет The Telegraph, активизация боевых действий не вызвала в европейских столицах подлинного ощущения срочности по поставкам F-16.

Хотя F-16 быстрый и маневровый и имеет многорежимный радар, однако эти характеристики не делают его намного лучше украинского парка, который состоит из советских истребителей Су и МиГ.

В статье The Telegraph говорится, что именно то, что может появиться под крыльями F-16, должно изменить ситуацию в войне Украины с Россией. F-16 совместим с большим набором ракет и бомб, некоторые из которых Штаты и другие союзники уже передали Украине. Другие типы вооружения могут поступить вскоре после передачи F-16.

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Важнейшим из этих боеприпасов является то, что некоторые из них имеют очень большую дальность полета. В частности, бомбы JDAM, противокорабельные ракеты Гарпун и разнообразные крылатые ракеты наземного базирования.

Крылатая ракета Joint Air to Surface Standoff Weapon (JASSM) может поражать российские силы на расстоянии сотен километров.

Эскадрилья F-16 с боеприпасами большой дальности может поражать российские цели по всей длине оккупированной Россией Украины, включая Крымский полуостров. Она может поражать русские военные корабли в их портах или по большей части Черного моря. Он может запускать эти боеприпасы, не покидая относительно безопасного воздушного пространства, контролируемого Украиной,

– говорится в статье.

Украина может получить преимущество в воздухе благодаря F-16

Как пишет The Telegraph, влияние, которое могут оказать дальние авиаудары на военные усилия Украины, трудно переоценить. Автор статьи напоминает об ударах украинской авиации по оккупированным территориям благодаря ракетам HARM, Storm Shadow, SCALP и JDAM, под которые адаптировались советские самолеты.

Украине удалось минимизировать потери авиации благодаря тому, что появилась возможность наносить удары на расстоянии, не заходя в зону поражения российской ПВО.

Эскадрилья или две эскадрильи F-16 – скажем, несколько десятков истребителей – могут превратить этот воздушный тупик в фактическое преимущество Киева в воздушной войне,

– отмечает автор.

F-16 полностью совместим со всеми современными боеприпасами западного производства, а также со многими другими боеприпасами, которые Украина еще не получила, но может получить вскоре.

Истребитель F-16 – это самолет, на основе которого НАТО разрабатывает свои "умные" бомбы и крылатые ракеты.

"Поэтому там, где запускающий ракету HARM по российскому объекту ПВО украинский Су-27 вынужден использовать простейшие и наименее точные режимы наведения ракеты, F-16 может использовать оружие с полным потенциалом", – говорится в материале.

Реальная ценность F-16 для Украины в том, что он является платформой для запуска наземных боеприпасов большой дальности, но это не значит, что американский самолет не может воевать и в воздухе.