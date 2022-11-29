Об этом 24 каналу рассказал советник главы ОПУ Алексей Арестович. По его мнению, если у Украины появятся ракеты, способные долетать до российских авиабаз, на которых базируются стратегические бомбардировщики, тогда возникнет паритет на войне.

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Он подчеркнул, что Украину и дальше будут вооружать западные партнеры. Регулярно появляются сообщения о новых видах вооружения, которых раньше не было.

Украину не оставят без оружия

Он прокомментировал новость о том, что Пентагон рассматривает предложение американской компании Boeing поставлять Украине дешевые высокоточные снаряды малого диаметра.

Эти снаряды не слишком дешевые. Каждый из них стоит 40 тысяч долларов. Если поставят, мы поблагодарим. Brimstone, говорят, британские пришли с лазерной наводкой, это вообще отличная штука, – сказал Арестович.

Арестович считает, что это практический ответ тем, кто утверждает, что Украину "посадят на голодный вооруженный паек" за то, что мы не хотим вести переговоры. Он выразил уверенность, что такого не произойдет.

Запад проходит путь эволюции

Арестович считает, что Запад проходит непростой путь эволюции. Еще год назад министр обороны Украины Алексей Резников просил западных партнеров о предоставлении переносных ракетных комплексов Stinger.

Тогда ему отказали, потому что это будто бы означало бы эскалацию.

Тогда кричали, что Stinger – это такое колоссальное оружие, оно так изменит баланс сил на театре войны, так резко может качать мировую шахматную доску, что мы не можем их вам поставить. Прошло 9 – 10 месяцев и мы уже имеем M142 HIMARS, – сказал Арестович.

По его мнению, когда сегодня западные партнеры Украины говорят, что на войне никогда не будет дальнобойных ракет или авиации, это означает только одно – посмотрим, что будет через полгода или 9 месяцев.

Он уверен, что если Запад провозгласил своей стратегической линией не дать Украине проиграть , а Путину выиграть, то следует делать соответствующие шаги в этом направлении.

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"Если по тебе бьют крылатыми ракетами, снося гражданскую инфраструктуру, плюс к этому добавляются иранские дроны, большое количество мобилизованных, то ты вынужден что-то с этим делать, потому что твое светлое обещание не дать Украине проиграть, проблематизируется", – сказал Арестович.

Он подчеркнул, что Западу следует подумать, что на каждое новое средство нападения требуется адекватный ответ.

НАТО стремится к нераспространению войны

Арестович заявил, что НАТО стремится к тому, чтобы война в Украине не распространялась на европейские страны, а с другой стороны – не хочет, что боевые действия переносились вглубь России.

Он считает, что в этом вопросе мир сидит в дипломатическом шпагате . По мнению советника главы ОПУ, чтобы война не расширялась, нужно создать соответствующие условия.

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"Если первый пункт о нераспространении войны мы понимаем, то на втором пункте по боевым действиям на территории России мы начинаем задавать вопросы, а что так вдруг нельзя переносить? По нас бьют, у нас массовые страдания мирного населения, они там на своих ток-шоу обсуждают откровенно Голодомор, а нам что, нельзя отвечать? Не очень справедливо", – уверен Арестович.

Запад не допустит блэкаута в Украине

Военный эксперт убежден, что Запад не допустит полного блэкаута зимой в крупнейшей европейской стране.

Не могут и не допустят блэкаута. Сразу скажу. Значит, надо шевелиться, – сказал Арестович.

По его мнению, в этом вопросе есть два варианта:

дать Украине больше средств защиты, в том числе больше ПВО. Например, зенитные комплексы Patriot, в отношении которых была польско-германская и НАТОвская дискуссии;

дать Украине средства нападения, которые создали бы паритет на войне и повысили бы цену возмездия за удары по инфраструктуре. Тогда даже в Кремле начали бы сильно задумываться, стоит ли бить по мирному населению.

Арестович уверен, что Запад идет единственным путем, а именно он дает нам средства защиты. Но рано или поздно, считает советник главы ОПУ, наши партнеры поймут, что только защищаться недостаточно в современной войне.

Алексей Арестович о предоставлении Украине ракет для ударов по России: смотрите видео

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