Про це 24 каналу розповів радник голови ОПУ Олексій Арестович. На його думку, якщо в України з'являться ракети, здатні долітати до російських авіабаз, на яких базуються стратегічні бомбардувальники, тоді і виникне паритет на війні.

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Він наголосив, що Україну і далі будуть озброювати західні партнери. Регулярно з’являються повідомлення про нові види озброєння, яких не було раніше.

Україну не залишать без зброї

Він прокоментував новину про те, що Пентагон розглядає пропозицію американської компанії Boeing постачати Україні дешеві високоточні снаряди малого діаметра.

Ці снаряди не надто вже і дешеві. Кожен із них коштує 40 тисяч доларів. Якщо поставлять, ми подякуємо. Brimstone, кажуть, британські прийшли з лазерним наведенням, це взагалі чудова штука, – сказав Арестович.

Арестович сказав, що це практично відповідь тим, хто стверджує, що Україну "посадять на голодну озброєну пайку" за те, що ми не хочемо вести перемовини. Він висловив впевненість, що такого не станеться.

Захід проходить шлях еволюції

Арестович вважає, що Захід проходить складний шлях еволюції. Адже ще рік тому міністр оборони України Олексій Резніков просив західних партнерів про надання переносних ракетних комплексів Stinger.

Тоді йому відмовили, бо це буцімто означало б ескалацію.

Тоді кричали, що Stinger – це така колосальна зброя, вона так змінить баланс сил на театрі війни, так різко може хитнути світову шахівницю, що ми не можемо їх вам поставити. Пройшло 9 – 10 місяців і ми вже маємо M142 HIMARS, – сказав Арестович.

На його думку, коли сьогодні західні партнери України кажуть, що на війні ніколи не буде далекобійних ракет чи авіації, то це означає лише одне – подивимося, що буде через пів року чи 9 місяців.

Він впевнений, що якщо Захід проголосив своєю стратегічною лінією не дати Україні програти, а Путіну виграти, то потрібно робити відповідні кроки у цьому напрямку.

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"Якщо по тобі б'ють крилатими ракетами, зносячи цивільну інфраструктуру, плюс до цього додаються іранські дрони, велика кількість мобілізованих, то ти змушений щось із цим робити, бо твоя світла обіцянка не дати Україні програти, проблематизується", – сказав Арестович.

Він наголосив, що Заходу варто подумати, що на кожен новий засіб нападу потрібна адекватна відповідь.

НАТО прагне непоширення війни

Арестович заявив, що НАТО прагне, аби війна в Україні не поширювалася на європейські країни, а з іншого боку – не хоче, що бойові дії переносилися вглиб Росії.

Він вважає, що у цьому питання світ сидить у дипломатичному шпагаті. На думку радника голови ОПУ, аби війна не розширювалася, потрібно створити відповідні умови.

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"Якщо перший пункт про нерозширення війни ми розуміємо, то на другому пункті щодо бойових дій на території Росії ми починаємо ставити запитання: а що так раптом не можна переносити? По нас б'ють, у нас масові страждання мирного населення, вони там у своїх ток-шоу обговорюють відверто Голодомор, а нам що, не можна відповідати? Не дуже справедливо", – впевнений Арестович.

Захід не допустить блекауту в Україні

Військовий експерт переконаний, що Захід не допустить повного блекауту взимку у найбільшій європейській країні.

Не можуть і не допустять блекауту. Одразу скажу. Значить, треба ворушитися, – сказав Арестович.

На його думку у цьому питання є два варіанти:

дати Україні більше засобів захисту, зокрема більше ППО. Наприклад, зенітні комплекси Patriot, щодо яких була польсько-німецька і НАТОвська дискусії;

дати Україні засоби нападу, які б створили паритет на війні і підвищили б ціну відплати за удари по інфраструктурі. Тоді б навіть у Кремлі почали сильно задумуватися, чи варто бити по мирному населенню.

Арестович впевнений, що Захід йде єдиним шляхом, а саме – він дає нам засоби захисту. Але рано чи пізно, вважає радник голови ОПУ, наші партнери зрозуміють, що тільки захищатися недостатньо у сучасній війні.

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