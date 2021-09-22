В Украине объявили подозрение генерал-лейтенанту России и командиру бригады ракетных кораблей

Офис генпрокурора объявил о подозрении генерал-лейтенанту России и командиру бригады ракетных кораблей Черноморского флота. Первому – за блокирование береговой охраны в Крыму, второму – за захват украинского корвета и подстрекательство к госизмене.

В Украине открыли уголовное производство по преступлению, совершенному в условиях вооруженного конфликта. Его фигурантом стал командир 41 бригады ракетных кораблей Черноморского флота России.

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Ему инкриминируют:

умышленные действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины,

подстрекательство к совершению государственной измены,

ведение агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц.

Командир бригады возглавлял захват корвета

Российский военный 20 марта 2014 года отдавал незаконные приказы вооруженным российским воинам и так называемой "добровольной народной дружине "Рубеж". Именно эти лица захватили украинский корвет "Хмельницкий" в одной из бухт Севастополя. Участие в нападении на судно брали от 60 до 80 человек.

Украинских военных склоняли к измене

Уже после захвата "Хмельницкого" подозреваемый командир призвал украинских военных к государственной измене. Он склонял к этому как подкупом и обещаниями, так и угрозами и шантажом. Мол, семьям украинцев угрожала опасность и неприятности.



Производство касается захвата "Хмельницкого" / Фото ОГ

Российский командир "дослужился" до генерал-лейтенанта

Также о подозрении сообщили командиру десантно-штурмовой бригады вооруженных сил России. Сейчас у него уже звание генерал-лейтенанта и служит он в Южном военном округе.

Что инкриминируют российскому генерал-лейтенанту:

совершение умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины;

ведение агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц.

В марте 2014 года командир 31 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады воздушно-десантных войск России и 50 военных окружили военную часть А2320. Она дислоцировалась в селе Привальное, что в Крыму. Украинским военным заблокировали въезд и выезд бронированными автомобилями и грузовиками. Также россияне окружили парк военной техники и вооружения.



В 2014 году окружили украинскую военную часть в Крыму / Фото ОГ

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