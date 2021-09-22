В Україні відкрили кримінальне провадження щодо злочину, вчиненого в умовах збройного конфлікту. Його фігурантом став командир 41 бригади ракетних кораблів Чорноморського флоту Росії.

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Йому інкримінують:

умисні дії з метою зміни меж території та державного кордону України,

підбурювання до вчинення державної зради,

ведення агресивної війни за попередньою змовою групою осіб.

Командир бригади очолював захоплення корвету

Російський військовий 20 березня 2014 року віддавав незаконні накази озброєним російським воякам та так званій "добровільній народній дружині "Рубіж". Саме ці особи захопили український корвет "Хмельницький" в одній з бухт Севастополя. Участь у нападі на судно брали від 60 до 80 осіб.

Українських військових схиляли до зради

Вже після захоплення "Хмельницького" підозрюваний командир закликав українських військових до державної зради. Він схиляв до цього, як підкупом та обіцянками, так і погрозами та шантажем. Мовляв, сім'ям українців загрожувала небезпека та неприємності.

Провадження стосується захоплення "Хмельницького" / Фото ОГ

Російський командир "дослужився" до генерал-лейтенанта

Також про підозру повідомили командиру десантно-штурмової бригади збройних сил Росії. Зараз у нього вже звання генерал-лейтенанта та служить він у Південному військовому окрузі.

Що інкримінують російському генерал-лейтенанту:

вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України;

ведення агресивної війни за попередньою змовою групою осіб.

У березні 2014 року командир 31 окремої гвардійської десантно-штурмової бригади повітряно-десантних військ Росії та 50 військових оточили військову частину А2320. Вона дислокувалась у селі Привальне, що у Криму. Українським військовим заблокували в'їзд та виїзд броньованими автомобілями та вантажівками. Також росіяни оточили парк військової техніки та озброєння.

У 2014 році оточили українську військову частину у Криму / Фото ОГ

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Зверніть увагу! Раніше у пункту пропуску "Каланчак" українські прикордонники затримали так званого "ополченця Криму". Посібник окупантів прямував з півострова на материкову Україну, не забувши з собою "нагороди", які йому вручила окупаційна влада. Деякі з них підписав Володимир Путін.