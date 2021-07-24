В Украине объявили самый высокий уровень пожарной опасности: что запрещено

Спасатели предупреждают украинцев о чрезвычайном уровне пожарной опасности на протяжении 24 – 26 июля. На этот период они запретили населению разводить костры в лесу.

В ГСЧС отметили, что причиной масштабных пожаров чаще всего является человеческое легкомыслие. Украинцы пренебрегают правилами пожарной безопасности во время объявления пожароопасного периода.

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В каких регионах будет угроза пожаров

На выходных:

в восточных областях,

на Волыни,

в Житомирской области,

в Крыму.

В понедельник:

во Львовской области,

Тернопольской,

Хмельницкой,

Винницкой,

Сумской,

Николаевской.

На ликвидацию таких пожаров ежедневно в Украине тратится большое количество человеческого и материального ресурса. И жаль, что граждане не понимают во сколько государству обходится один брошенный в лесу окурок или сожженный мусор,

– подчеркнули спасатели.

Что запрещено в течение пожароопасного периода