В Украине объявили самый высокий уровень пожарной опасности: что запрещено
24 июля 2021 , 11:44Читати новину українською
Источник:ГСЧС
Спасатели предупреждают украинцев о чрезвычайном уровне пожарной опасности на протяжении 24 – 26 июля. На этот период они запретили населению разводить костры в лесу.
В ГСЧС отметили, что причиной масштабных пожаров чаще всего является человеческое легкомыслие. Украинцы пренебрегают правилами пожарной безопасности во время объявления пожароопасного периода.
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В каких регионах будет угроза пожаров
На выходных:
- в восточных областях,
- на Волыни,
- в Житомирской области,
- в Крыму.
В понедельник:
- во Львовской области,
- Тернопольской,
- Хмельницкой,
- Винницкой,
- Сумской,
- Николаевской.
На ликвидацию таких пожаров ежедневно в Украине тратится большое количество человеческого и материального ресурса. И жаль, что граждане не понимают во сколько государству обходится один брошенный в лесу окурок или сожженный мусор,
– подчеркнули спасатели.
Что запрещено в течение пожароопасного периода
- Посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса;
- разводить костры в лесу и лесопосадках;
- заезжать на автомобиле в лес;
- курить, бросать в лесу непогашенные спички или окурки;
- оставлять в лесу пропитанное бензином, керосином, смазкой или другими горючими веществами ветошь;
- охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия;
- создавать свалки и сжигать отходы;
- сжигать стерню и послеуборочные остатки на сельскохозяйственных полях;