Грозы атакуют: в Украине объявили штормовое предупреждение
Источник:Укргидрометцентр
В большинстве регионов нашего государства в ближайшие дни ожидается неблагоприятная метеорологическая ситуация. Синоптики предупреждают о грозах.
В четверг, 25 мая, и в пятницу, 26-го, определенные регионы Украины атакуют шквальные дожди. Их жителям следует позаботиться о своей безопасности.
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Подробно о ситуации
Собственно, на Левобережье, Киевщине, южных областях, в Карпатах и на Закарпатье синоптики предупреждают о грозах 25 мая. В связи с этим даже объявлен І уровень опасности – желтый.
В каких областях – грозы 25 мая / Карта Укргидрометцентра
В то же время 26 мая днем в Украине, помимо большинства северных регионов, будут шквальные осадки, и также из-за этого объявлено І уровень опасности – желтый.
Где будет дождь 26 мая / Карта Укргидрометцентра
Что делать в случае штормового предупреждения
- Оставайтесь внутри. Самое безопасное место во время шторма – это ваш собственный дом. Избегая выхода на улицу, вы спасаете себя от потенциальных опасностей, таких как обрыв ветвей деревьев или обрушение рекламных конструкций.
- Защитите окна. Перекройте окна толстыми шторами или полосами скотча во избежание разбиения стекла от сильного ветра. Запаситесь также материалами для уплотнения двери, чтобы предотвратить проникновение дождя и ветра в помещение.
- Выключите электроприборы. Перед ожидаемой бурей выключите все электрические приборы. Это поможет предотвратить возможные повреждения из-за вероятных перепадов напряжения.
- Сделайте запасы. Убедитесь, что у вас достаточно воды, еды и медикаментов на случай, если вам придется находиться дома длительное время. Не забудьте про батарейки для радио или фонарика, которые могут пригодиться, если отключится электроснабжение.
- Слушайте местные новости (на 24 Канале, в частности). Внимательно следите за обновлениями погодных условий и инструкциями местных органов власти.