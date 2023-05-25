Грозы атакуют: в Украине объявили штормовое предупреждение

В большинстве регионов нашего государства в ближайшие дни ожидается неблагоприятная метеорологическая ситуация. Синоптики предупреждают о грозах.

В четверг, 25 мая, и в пятницу, 26-го, определенные регионы Украины атакуют шквальные дожди. Их жителям следует позаботиться о своей безопасности.

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Подробно о ситуации

Собственно, на Левобережье, Киевщине, южных областях, в Карпатах и на Закарпатье синоптики предупреждают о грозах 25 мая. В связи с этим даже объявлен І уровень опасности – желтый.



В каких областях – грозы 25 мая / Карта Укргидрометцентра

В то же время 26 мая днем в Украине, помимо большинства северных регионов, будут шквальные осадки, и также из-за этого объявлено І уровень опасности – желтый.



Где будет дождь 26 мая / Карта Укргидрометцентра

Что делать в случае штормового предупреждения

Оставайтесь внутри. Самое безопасное место во время шторма – это ваш собственный дом. Избегая выхода на улицу, вы спасаете себя от потенциальных опасностей, таких как обрыв ветвей деревьев или обрушение рекламных конструкций.

Самое безопасное место во время шторма – это ваш собственный дом. Избегая выхода на улицу, вы спасаете себя от потенциальных опасностей, таких как обрыв ветвей деревьев или обрушение рекламных конструкций. Защитите окна. Перекройте окна толстыми шторами или полосами скотча во избежание разбиения стекла от сильного ветра. Запаситесь также материалами для уплотнения двери, чтобы предотвратить проникновение дождя и ветра в помещение.

Перекройте окна толстыми шторами или полосами скотча во избежание разбиения стекла от сильного ветра. Запаситесь также материалами для уплотнения двери, чтобы предотвратить проникновение дождя и ветра в помещение. Выключите электроприборы. Перед ожидаемой бурей выключите все электрические приборы. Это поможет предотвратить возможные повреждения из-за вероятных перепадов напряжения.

Перед ожидаемой бурей выключите все электрические приборы. Это поможет предотвратить возможные повреждения из-за вероятных перепадов напряжения. Сделайте запасы. Убедитесь, что у вас достаточно воды, еды и медикаментов на случай, если вам придется находиться дома длительное время. Не забудьте про батарейки для радио или фонарика, которые могут пригодиться, если отключится электроснабжение.

Убедитесь, что у вас достаточно воды, еды и медикаментов на случай, если вам придется находиться дома длительное время. Не забудьте про батарейки для радио или фонарика, которые могут пригодиться, если отключится электроснабжение. Слушайте местные новости (на 24 Канале, в частности). Внимательно следите за обновлениями погодных условий и инструкциями местных органов власти.

Желтый уровень опасности является предупреждением для людей, что погода может причинить вред. Скажем, повредить лесонасаждения или определенные объекты инфраструктуры.