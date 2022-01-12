В Украине объявили штормовое предупреждение: будет сильный ветер
12 января 2022 , 15:09Читати новину українською
Источник:ГСЧС
Украину 13 января охватит сильный ветер. Днем его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.
Это касается западных областей. Поэтому спасатели призывают быть осторожными
Темы Украинцев ждет очень холодная ночь, температура опустится до -24
Лютые морозы
Кроме сильного ветра, ситуацию будут осложнять морозы. Синоптики предупредили украинцев, что в ближайшее время серьезно похолодает. Особенно холодной будет ночь на 13 января.
Местами температура воздуха опустится до -18… -24 градусов. Речь идет о северных и северо-восточных регионах.
Потепление не заставит себя ждать
Потеплеет быстро. Днем 13 января потепление придет на Запад, а с 14 января – в большинство областей.Обратите внимание! В Карпатах царит настоящая зима. В горах ударили сильные морозы и лежит снег. По информации Черногорского горного поисково-спасательного поста, утром 12 января на горе Поп Иван температура воздуха опустилась до -19 градусов.
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