Приказ утвердил перечень и объемы (стоимость, вес, количество) товаров, для которых есть ограничение или запрет перемещения. Кроме того, определили, что в список личных вещей, которые можно ввозить из Крыма, входят товары в ручной клади и сопровождающем багаже.

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В список запрещенных товаров вошли:

  • оружие и боеприпасы;
  • наркотики, психотропные вещества;
  • электроловильные системы;
  • технические средства тайного получения информации;
  • радиоэлектронные средства;
  • пестициды и агрохимикаты;
  • ядовитые вещества;
  • запчасти для грузового транспорта;
  • промышленное оборудование;
  • строительные материалы;
  • военную форму;
  • печати и штаммы.

Ограничения в отношении физических лиц

Если у физического лица есть груз или ручная кладь, то оно может без ограничений ввозить вещи с контролируемых Украиной территорий на временно оккупированную территорию. Стоимость вещей, которые уже везут с временно оккупированной территории на контролируемые Украиной территории, не должна превышать эквивалент 10 тысяч гривен, а вес – 75 килограммов на человека.

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Приказ нормирует порядок перевозки наличных средств физическими лицами. Ограничение составляет 100 тысяч гривен. Если же сумма больше, то человек должен предоставить документ о происхождении средств.

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