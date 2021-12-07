Наказ затвердив перелік і обсяги (вартість, вагу, кількість) товарів, для яких є обмеження або ж заборона переміщення. Крім того, визначили, що до переліку особистих речей, які можна ввозити з Криму, входять товари у ручній поклажі та супроводжувальному багажі.
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До списку заборонених товарів увійшли такі:
- зброя та боєприпаси;
- наркотики, психотропні речовини;
- електроловильні системи;
- технічні засоби таємного отримання інформації;
- радіоелектронні засоби;
- пестициди та агрохімікати;
- отруйні речовини;
- запчастини для вантажного транспорту;
- промислове устаткування;
- будівельні матеріали;
- військову форму;
- печатки та штами.
Які обмеження щодо фізичних осіб
Якщо фізична особа має вантаж або ручну поклажу, то може без обмежень ввозити речі з контрольованих Україною територій на тимчасово окуповану територію. Вартість речей, які вже везуть з тимчасово окупованої території на контрольовані Україною території, має не перевищувати еквівалент 10 000 гривень, а вага – 75 кілограмів на одну особу.
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Наказ унормовує порядок перевезення готівки фізичними особами. Обмеження становить 100 тисяч гривень. Якщо ж сума більша, то людина повинна надати документ про походження коштів.
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