Правительство сделало важное уточнение относительно ослабления карантина для учреждений культуры

Александр Ткаченко рассказал детали ослабления карантинных ограничений для учреждений культуры и гостеприимства. По его словам, они будут действовать только в желтой зоне.

Глава Минкульта отметил, что соответствующее решение правительство приняло 2 июня, а обнародовали его 7 июня.

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Ослабление карантина в Украине

Министр объяснил, что в ближайшее время:

учреждения культуры и кинотеатры повысят заполняемость до 2/3 от общего количества мест. А в случае отрицательного теста на коронавирус (ПЦР или экспресс-тест) или вакцинации каждого посетителя и организаторов – ограничения наполненности применяться не будут.

заведения общественного питания смогут работать без временных ограничений, а также смогут проводить банкеты, мастер-классы, публичные мероприятия и тому подобное. Столики же будут размещаться с дистанцией 1,5 метра;

заведения, предоставляющие услуги по размещению (палаточные городки, трейлерные парки, бунгало, кемпинги) смогут работать во всех зонах, кроме красной;

проводить массовые мероприятия (культурные, спортивные, развлекательные, религиозные и тому подобное) с участием не более одного человека на 4 метра квадратных площади здания или территории (если мероприятие проводится на открытом воздухе) или наполненности залов свыше 2/3 мест.

Эти ослабления будут действовать только в желтой зоне. В красной и оранжевой возможны дополнительные ограничения из-за повышенной заболеваемости,

– подчеркнул Александр Ткаченко.

Ситуация с коронавирусом в Украине: кратко

По состоянию на 8 июня в Украине обнаружили 2 216 654 случая COVID-19.

Победить смертельную инфекцию смогли 2 101 722 человека.

Умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, 51 333 пациентов.