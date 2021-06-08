Глава Мінкульту зазначив, що відповідне рішення уряд ухвалив 2 червня, а оприлюднили його 7 червня.

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Послаблення карантину в Україні

Міністр пояснив, що найближчим часом:

Заклади культури та кінотеатри підвищать заповнюваність до 2/3 від загальної кількості місць. А у випадку негативного тесту на коронавірус (ПЛР чи експрес-тест) або вакцинацію кожного відвідувача та організаторів – обмеження наповненості не застосовуватимуться.

заклади громадського харчування зможуть працювати без часових обмежень, а також зможуть проводити бенкети, майстер-класи, публічні події тощо. Столики ж розміщуватимуться з дистанцією 1,5 метра;

заклади, що надають послуги з розміщення (наметові містечка, трейлерні парки, бунгало, кемпінги) зможуть працювати в усіх зонах, окрім червоної;

проводитимуть масові заходи (культурні, спортивні, розважальні, релігійні тощо) за участю не більше однієї особи на 4 метри квадратні площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі) або наповненістю залів понад 2\3 місць.

Ці послаблення діятимуть лише в жовтій зоні. У червоній та помаранчевій можливі додаткові обмеження через підвищену захворюваність,

– наголосив Олександр Ткаченко.

Зверніть увагу! Послаблення карантину на літо анонсували ще раніше. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначав, що в Україні наразі стабілізувалася ситуація з коронавірусом. Тож, за його словами, людям слід дозволити відпочити.

Ситуація з коронавірусом в Україні: коротко