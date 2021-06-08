Глава Мінкульту зазначив, що відповідне рішення уряд ухвалив 2 червня, а оприлюднили його 7 червня.
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Послаблення карантину в Україні
Міністр пояснив, що найближчим часом:
- Заклади культури та кінотеатри підвищать заповнюваність до 2/3 від загальної кількості місць. А у випадку негативного тесту на коронавірус (ПЛР чи експрес-тест) або вакцинацію кожного відвідувача та організаторів – обмеження наповненості не застосовуватимуться.
- заклади громадського харчування зможуть працювати без часових обмежень, а також зможуть проводити бенкети, майстер-класи, публічні події тощо. Столики ж розміщуватимуться з дистанцією 1,5 метра;
- заклади, що надають послуги з розміщення (наметові містечка, трейлерні парки, бунгало, кемпінги) зможуть працювати в усіх зонах, окрім червоної;
- проводитимуть масові заходи (культурні, спортивні, розважальні, релігійні тощо) за участю не більше однієї особи на 4 метри квадратні площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі) або наповненістю залів понад 2\3 місць.
Ці послаблення діятимуть лише в жовтій зоні. У червоній та помаранчевій можливі додаткові обмеження через підвищену захворюваність,
– наголосив Олександр Ткаченко.
Ситуація з коронавірусом в Україні: коротко
- Станом на 8 червня в Україні виявили 2 216 654 випадки COVID-19.
- Перемогти смертельну інфекцію змогли 2 101 722 людини.
- Померли від ускладнень викликаних коронавірусом 51 333 пацієнтів.