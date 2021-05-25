В Украине осталась только желтая зона карантина

Вся Украина 25 мая стала "желтой". Последнюю Донецкую область вывели из оранжевой зоны карантина.

В Донецкой области показатель процента эпидемического порога составляет 94,4% при норме 100%. Накануне он составлял 108,5%.

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Вся Украина "желтая"

Сейчас в Украине нет областей, где был бы превышен хоть один показатель по COVID-19.

Кроме того, в пяти областях показатели частично соответствуют зеленой зоне. Например, иногда процент от эпидпорога составляет меньше 50%

Киев,

Закарпатская область,

Полтавская,

Хмельницкая,

Винницкая.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании у президента заявил, что часть регионов вскоре могут перейти в зеленую зону карантина.

Коронавирус в Украине: статистика

За сутки 25 мая в Украине зафиксировали 2 608 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Среди них – 76 медиков. За сутки в больницу забрали 854 человека.

К сожалению, 249 человек умерли от осложнений болезни. Однако 17 504 пациента выздоровели.

За все время пандемии в Украине заболели 2 186 463 человека, выздоровели – 1 975 064, умерли – 49 685.

Согласно данным Минздрава, уже вакцинировали 981 970 украинцев.

Минздрав ежедневно обновляет разделение регионов на карантинные зоны. На основе этих данных Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС принимает окончательное решение об ослаблении или усилении карантина в каждом регионе.