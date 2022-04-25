В Украине – от +12 до +23 градусов: прогноз погоды на 26 апреля
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине во вторник, 26 апреля, будет дождливая и солнечная. Синоптики также прогнозируют разную температуру по всей территории.
Холоднее всего будет в западных регионах, самое теплое – на Востоке. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
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Погода в областях Украины
На Западе ожидается дождь, температура составит +12…+16 градусов. В восточных областях сухо и солнечно, столбики термометров будут показывать +19...+23 градуса.
Северные регионы также попадут под осадки, там прогнозируют +15...+18 градусов. На Юге – солнце, синоптики прогнозируют потепление – +18..+22 градуса.
В украинской столице во вторник, 26 апреля, будет дождь, днем прогнозируют температуру +18…+20 градусов.
Погода в городах Украины 26 апреля
Ужгород – +14...+16
Львов – +13...+15
Ивано-Франковск – +13...+15
Тернополь – +12...+14
Черновцы – +14...+16
Хмельницкий – +13...+15
Луцк – +12...+14
Ровно – +12...+14
Житомир – +13...+15
Винница – +17...+19
Одесса – +18...+20
Николаев – +20...+22
Херсон – +20...+22
Симферополь – +20...+22
Кропивницкий – +19...+21
Черкассы – +18...+20
Чернигов – +15...+17
Сумы – +16...+18
Полтава – +17...+19
Днепр – +17...+19
Запорожье – +21...+23
Донецк – +21...+23
Луганск – +21...+23
Харьков – +21...+23
Киев – +15...+17