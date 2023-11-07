В Украине при поддержке Метинвеста Ахметова открыли Центр противоминной деятельности

3 ноября в Черниговской области открылся Центр противоминной деятельности Государственной специальной службы транспорта. Партнером строительства центра выступила Группа Метинвест через государственную фандрейзинговую платформу United 24.

Одной из главных задач Центра противоминной деятельности станет профессиональная подготовка саперов. В планах – обучить более 3000 специалистов, которые будут заниматься гуманитарным разминированием массово загрязненных взрывоопасными предметами территорий после проведения боевых действий.

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Благодаря финансовой поддержке Метинвеста возведено капитальное административное здание центра. Общая сумма инвестиций компании в строительство составляет 9,5 миллионов гривен.

Задача Центра противоминной деятельности

Центр противоминной деятельности – новый формат ответа на вызов массового загрязнения минами во время войны. В результате боевых действий Украина стала самой заминированной страной в мире, поэтому вопрос сертификации, обучения и подготовки саперов и специалистов по разминированию требует немедленного решения. Площадь загрязненной минами деоккупированной территории сейчас составляет около 45 тысяч квадратных километров, а при полной деоккупации территории Украины она увеличится еще примерно на 190 тысяч квадратных километров.

"Разминирование территории Украины после войны – один из самых больших вызовов, с которым столкнется наше общество. Тысячи домов, усадеб, полей, предприятий, как наша "Азовсталь", несут в себе эти следы войны, которые будут напоминать о боевых действиях еще многие годы после их окончания. Мы не должны оставлять это "достояние" нашим детям или внукам, чтобы через 50 лет они случайно натыкались на опасные находки", – отметил Юрий Рыженков, генеральный директор Группы Метинвестю

Поэтому инвестиции в открытие Центра противоминной деятельности на Черниговщине — это еще один шаг Группы Метинвест и ее акционера в большом проекте по содействию разминированию Украины, в рамках которого мы уже производим противоминные тралы для танков. Уверен, что системные подходы к вопросу противоминной деятельности должны быть введены по всей Украине,

– подчеркнул он.

Центр противоминной деятельности будет осуществлять планирование, практическую организацию и координацию мероприятий противоминной деятельности, информировать население о рисках, связанных с минами и взрывоопасными остатками войны, а также проводить обучение и сертификацию операторов противоминной деятельности.

Два года назад была заложена капсула в фундамент офисного здания, которое мы сегодня уже видим в современном стиле благодаря партнерам Государственной службы транспорта — United 24 и Группе Метинвест. Центр создан для планирования, практической организации и координации мероприятий противоминной деятельности. Сегодня центр проводит сертификацию операторов противоминной деятельности, занимается инспектированием качества разминированных участков, управлением информацией и научным обеспечением противоминной деятельности,

– сказал полковник Евгений Бирюков, начальник Центра противоминной деятельности.

Он добавил, что центр также информирует население о рисках, связанных с взрывоопасными предметами.

Благодаря началу работы центра повысится эффективность функционирования системы управления качеством разминирования и инспектирования разминированных территорий. Также центр проводит сертификацию операторов противоминной деятельности и процессов противоминной деятельности, привлекает группы разминирования в загрязненных взрывоопасными предметами районах, осуществляет научное и научно-техническое обеспечение противоминной деятельности.

Деятельность Метинвеста с начала войны

Метинвест с первых дней полномасштабного вторжения перевел производство на военные рельсы, системно помогает защитникам и вооружает украинскую армию.

За полтора года военной агрессии компания в рамках инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова уже направила на поддержку защитников 2 миллиарда гривен. В частности, это:

изготовленные на своих мощностях и приобретенные 150 тысяч бронежилетов,

более 280 мобильных укрытий-"крыивок",

250 высокоточных макетов военной техники,

более 30 "ловцов ланцетов",

противоминные тралы для танков,

тысячи единиц дронов и тепловизоров,

автомобили,

средства связи и другое военное оборудование.

Все это закупается и бесплатно передается подразделениям сил обороны Украины.