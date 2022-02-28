В Украине открыли киберфронт: как присоединиться

Верховная Рада Украины призвала помочь украинским киберам взламывать ресурсы российских оккупантов.

В телеграм-канале ВР Украины указано, что за прошедшие дни кибервойска получили много полезной информации о перемещении врага и его ДРГ.

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Благодаря кибервойскам немало оккупантов было уничтожено, а с сегодняшнего дня в чат-боте stop_russian_war_bot доступна новая функция – борьба на киберфронте.

Как присоединиться к киберфронту

Если вы заметили какие – либо уязвимые точки в киберзащите российских объектов (баги, бэкдоры, входы, логины и пароли) – обязательно сообщайте о них чат-боту.

Это могут быть уязвимости в электронной почте, вебсайтах, онлайн-банкинге, системах управления, компьютерных сетях, центрах сертификации, ключах, мессенджерах, соцсетях.

Украинские кибер-специалисты используют эту информацию, чтобы бороться с оккупантом!

Функция передачи таких данных доступна в разделе чат-бота "киберфронт".

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