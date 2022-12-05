Вы всегда рядом, – Залужный обратился к украинским волонтерам

В Украине 5 декабря традиционно отмечается день волонтера. В этом году, как и последние 8 лет, этот праздник стал очень актуален в нашей стране, ведь на плечах волонтеров лежит большая помощь и ответственность во время войны.

С праздником украинских волонтеров поздравил Главнокомандующего ВСУ Валерий Залужный.

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Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что военные всегда ощущают заботу и поддержку украинских волонтеров.

Волонтеры и военные – это неразрывная, фактически родственная связь. В нашем единстве – сила и несокрушимость украинской нации. Благодарю вас, дорогие волонтеры, за помощь войску,

– написал Залужный.

Он добавил, что устойчивость нашей обороны, освобожденные города и села, относительный, но все же мир на большей части государства – это общая заслуга.

К поздравлениям присоединился и глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он отметил, что с 2014 года волонтеры являются фундаментом армии и нашей государственности.

"Они дарят глаза на нули, создают технологические продукты для сектора обороны, а также помогают в тылу, в частности отстраивать то, что разрушено. Волонтерское движение в Украине успешно, потому что оно народное и работает на победу в войне за независимость", – подчеркнул он.

Ермак поблагодарил украинских и иностранных волонтеров, которые часто делают невозможное.

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Сухопутные войска ВСУ тепло поздравили украинских волонтеров, которые с каждым днем приближают победу Украины.

Дорогие украинцы, обычно вы благодарите Вооруженные Силы, однако есть день, когда и военные благодарят вас. В День волонтера армия выражает свое уважение и благодарность всем тем, кто может найти все и привезти в самые горячие точки на фронте,

– говорится в сообщении.

С начала российской агрессии волонтеры поддерживали и продолжают поддерживать армию. Сейчас каждому воину за что поблагодарить волонтеров, отмечают в ВСУ.

Добавим, что многие журналисты 24 канала также являются волонтерами. И в этот день мы просим поддержать одно из собраний, которое открыл наш коллега Василий Денисюк. Журналист собирает средства на тепловизор для ГНСУ и другие полезные приборы, которые помогут нашим бойцам.

банку в "Монобанке";

карточку "Приватбанка": 5457 0822 2538 7310 – Денисюк Василий Русланович.

Поддержать сбор можно, перечислив средства на: