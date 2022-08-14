В МВД прогнозируют рост количества преступлений в ближайшие месяцы: с чем это связано

В ближайшие месяцы в Украине ожидают рост количества преступлений. Преимущественно они будут связаны с кражами и угоном машин.

Кроме того, сейчас в Украине фиксируют рост тяжелых и очень тяжелых убийств. Об этом рассказал глава МВД Украины Денис Монастырский во время телемарафона, пишет 24 канал.

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Почему в Украине ожидают рост преступности

С 24 февраля уже значительно возрос уровень преступности – это связано с действиями российской армии, а вернее с военными преступлениями, совершаемыми оккупантами. Таким образом, из-за "русского мира" в Украине стали значительно чаще фиксировать убийства и особенно тяжелые убийства, поскольку российские захватчики убивают мирных гражданских.

Уровень других категорий преступлений, которые совершались непосредственно украинцами во времена мирной жизни, после полномасштабного вторжения наоборот упал.

В первые месяцы войны мы отмечали, наверное, в половину падение уровня преступности почти по всем категориям преступлений. Хотя выросла совсем другая, появилась совсем другая категория преступлений, совершенно новая и досадная для нашей украинской реальности – это военные преступления,

– сказал министр.

Кроме этого, в Украине ожидают роста краж и незаконного оборота оружия.

Можно сказать, что мы сегодня фиксируем рост тяжких и особо тяжких убийств. Это связано опять-таки с военными преступлениями, совершаемыми оккупантами. Мы ожидаем, что в течение 2-5 месяцев будет рост по определенным категориям преступлений... Это в первую очередь кражи, угон транспортных средств, незаконное обращение оружия,

– сказал Монастырский.

Закон о легализации оружия скоро вынесут на рассмотрение Рады

Вскоре парламентарии могут принять закон о легализации оружия. В МВД считают, что его одобрят и украинцы смогут покупать пистолеты и другое огнестрельное оружие для охраны своих домов.

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