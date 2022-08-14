Крім цього, зараз в Україні фіксують зростання важких та дуже важких вбивств. Про це розповів очільник МВС України Денис Монастирський під час телемарафону, пише 24 канал.

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Чому в Україні очікують зростання злочинності

Від 24 лютого вже значно зріс рівень злочинності – це пов'язано з діями російської армії, а вірніше з воєнними злочинами, які скоюють окупанти. Таким чином через "русскій мір" в Україні стали значно частіше фіксувати вбивства та особливо важкі вбивства, оскільки російські загарбники вбивають мирних цивільних.

Натомість рівень інших категорій злочинів, які відбувались безпосередньо українцями у часи мирного життя, після повномасштабного вторгнення навпаки впав.

У перші місяці війни ми відзначали, напевно, в половину падіння рівня злочинності майже по всіх категоріях злочинів. Хоча виросла зовсім інша, з'явилася зовсім інша категорія злочинів, абсолютно нова і прикра для нашої української реальності – це військові злочини,

– сказав міністр.

Крім цього, в Україні очікують на зростання крадіжок та незаконний обіг зброї.

Можна сказати, що ми сьогодні фіксуємо зростання тяжких і особливо тяжких вбивств. Це пов'язано знову-таки з військовими злочинами, які здійснюють окупанти. Ми очікуємо, що протягом 2-5 місяців буде зростання за певними категоріями злочинів... Це в першу чергу крадіжки, викрадення транспортних засобів, незаконний обіг зброї,

– сказав Монастирський.

Закон про легалізацію зброї скоро винесуть на розгляд Ради

Скоро парламентарі можуть ухвалити закон про легалізацію зброї. У МВС вважають, що його схвалять і українці зможуть купувати пістолети та іншу вогнепальну зброю для охорони своїх домівок.

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