В Украине переформатируют экономическую модель: правительству нужен мощный экономический тыл

15 марта 2022 , 17:55
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Вскоре украинские экономическую и налоговую системы ожидают значительные изменения. Ведь то, что было в мирное время, не может быть ответом на текущие вызовы.

Полностью переформатирует экономическую модель Украины Кабинет Министров в тесном сотрудничестве с президентом Украины и народными депутатами. Об этом заявил украинский премьер Денис Шмыгаль на брифинге днем ​​15 марта, сообщает 24 канал.

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Правительство планирует сформировать мощный экономический тыл

По словам Шмыгаля, сегодня работающая экономика и логистика становятся одними из определяющих условий для нашей победы.

Мы должны сформировать мощный экономический тыл, который поможет обеспечивать армию и страну всем необходимым – от провизии и лекарств до боеприпасов и современного вооружения,
– подчеркнул он.

Премьер добавил, что существовавшие в мирное время экономическая и налоговая системы не могут быть ответом на те вызовы, которые у нас есть сейчас. Поэтому власти полностью переформатируют экономическую модель Украины. В частности, бизнес получит максимальную свободу.

Какие послабления готовят для бизнеса

  • Снижение налогов.
  • Хотят убрать все регуляции.
  • Облегченный доступ к финансам.
  • Либерализация трудовых отношений.

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Автор: Андрій Шляхтін