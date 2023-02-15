На войне в Украине погиб еще один гражданин Великобритании: что о нем известно
Источник:BBC
В Украине на фронте погиб гражданин Великобритании Джонатан Шенкин. Ему было 45 лет.
Шенкин служил фельдшером в Вооруженных Силах Украины. О гибели защитника сообщили его родственники.
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В боях за Украину погиб гражданин Великобритании
Как стало известно, Джонатан Шенкин погиб еще в декабре 2022 года. На войне в Украине он проявил себя настоящим храбрым героем.
Вступив в ряды Вооруженных Сил Украины, он пожертвовал собой ради защиты ценностей, в которые мы все верим,
– заявили родные мужчины.
Шенкин был родом из Глазго, расположенного в Шотландии. Он жил в Лондоне и на Мальте, а затем вступил в ряды израильской армии.
После этого мужчина стал владельцем охранного бизнеса и работал в Ираке, Афганистане, Омане, Сомали, Анголе, Филиппинах и Южной Корее.
По словам близких Джонатана, он потратил большую часть своей жизни, помогая другим. У защитника остались дочь и сын.
Важно! Джонатан Шенкин является одним из 8 британцев, уже погибших на фронте в Украине с начала 24 февраля 2022 года.
24 Канал выражает соболезнования родным погибшего воина.
Как выглядел 45-летний Джонатан Шенкин / фейсбук Джонатан Шенкин
Джонатан Шенкин погиб на войне в Украине / фейсбук Джонатан Шенкин
В Украине гибнут британцы-добровольцы
- В сентябре 2022 года стало известно, что возле Харькова погиб боец Международного легиона Крэйг Макинтош. Он с марта спас жизнь украинских воинов.
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Макинтошу было 48 лет, на фронт добровольно ушёл как медик. Он погиб еще 24 августа прошлого года, однако сообщили об этом спустя неделю.
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