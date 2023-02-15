На войне в Украине погиб еще один гражданин Великобритании: что о нем известно

15 февраля 2023, 14:43
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Источник:

BBC

В Украине на фронте погиб гражданин Великобритании Джонатан Шенкин. Ему было 45 лет.

Шенкин служил фельдшером в Вооруженных Силах Украины. О гибели защитника сообщили его родственники.

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В боях за Украину погиб гражданин Великобритании

Как стало известно, Джонатан Шенкин погиб еще в декабре 2022 года. На войне в Украине он проявил себя настоящим храбрым героем.

Вступив в ряды Вооруженных Сил Украины, он пожертвовал собой ради защиты ценностей, в которые мы все верим,
– заявили родные мужчины.

Шенкин был родом из Глазго, расположенного в Шотландии. Он жил в Лондоне и на Мальте, а затем вступил в ряды израильской армии.

После этого мужчина стал владельцем охранного бизнеса и работал в Ираке, Афганистане, Омане, Сомали, Анголе, Филиппинах и Южной Корее.

По словам близких Джонатана, он потратил большую часть своей жизни, помогая другим. У защитника остались дочь и сын.

Важно! Джонатан Шенкин является одним из 8 британцев, уже погибших на фронте в Украине с начала 24 февраля 2022 года.

24 Канал выражает соболезнования родным погибшего воина.


Как выглядел 45-летний Джонатан Шенкин / фейсбук Джонатан Шенкин


Джонатан Шенкин погиб на войне в Украине / фейсбук Джонатан Шенкин

В Украине гибнут британцы-добровольцы

  • В сентябре 2022 года стало известно, что возле Харькова погиб боец Международного легиона Крэйг Макинтош. Он с марта спас жизнь украинских воинов.

  • Макинтошу было 48 лет, на фронт добровольно ушёл как медик. Он погиб еще 24 августа прошлого года, однако сообщили об этом спустя неделю.

    В Украине погиб британский ветеран Скот Сибли. Его земляк, имя которого неизвестно, пропал без вести.

Автор: Софія Ковнір