На войне в Украине погиб еще один гражданин Великобритании: что о нем известно

В Украине на фронте погиб гражданин Великобритании Джонатан Шенкин. Ему было 45 лет.

Шенкин служил фельдшером в Вооруженных Силах Украины. О гибели защитника сообщили его родственники.

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В боях за Украину погиб гражданин Великобритании

Как стало известно, Джонатан Шенкин погиб еще в декабре 2022 года. На войне в Украине он проявил себя настоящим храбрым героем.

Вступив в ряды Вооруженных Сил Украины, он пожертвовал собой ради защиты ценностей, в которые мы все верим,

– заявили родные мужчины.

Шенкин был родом из Глазго, расположенного в Шотландии. Он жил в Лондоне и на Мальте, а затем вступил в ряды израильской армии.

После этого мужчина стал владельцем охранного бизнеса и работал в Ираке, Афганистане, Омане, Сомали, Анголе, Филиппинах и Южной Корее.

По словам близких Джонатана, он потратил большую часть своей жизни, помогая другим. У защитника остались дочь и сын.

Важно! Джонатан Шенкин является одним из 8 британцев, уже погибших на фронте в Украине с начала 24 февраля 2022 года.

24 Канал выражает соболезнования родным погибшего воина.



Как выглядел 45-летний Джонатан Шенкин / фейсбук Джонатан Шенкин



Джонатан Шенкин погиб на войне в Украине / фейсбук Джонатан Шенкин

В Украине гибнут британцы-добровольцы