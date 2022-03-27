В Украине погибают дети: в российской Перми создали антивоенный мемориал

В российской Перми был создан импровизированный антивоенный мемориал. В частности, россияне приносят игрушки и самолетики со словом "мир".

Их они ставят у российского танка. Памятник посвящен Уральскому добровольческому танковому корпусу.

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В Перми люди приносят игрушки к танку

Фото из Перми. У памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу появился антивоенный мемориал. Люди оставили там игрушки и плакаты с надписями "в Украине погибают дети",

– говорится в сообщении.

Россияне сделали мемориал в Перми / Фото из фейсбука DW

Кстати, написали, что по состоянию на 24 марта погибли 128 детей.

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