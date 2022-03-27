Їх вони ставлять біля російського танку. Пам'ятник присвячений Уральському добровольчому танковому корпусу.
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У Пермі люди приносять іграшки до танка
Фото з Пермі. Біля пам'ятника Уральському добровольчому танковому корпусу з'явився антивоєнний меморіал. Люди залишили там іграшки та плакати з написами "в Україні гинуть діти",
– мовиться у повідомленні.
Росіяни зробили меморіал у Пермі / Фото з фейсбуку DW
До речі, написали, що станом на 24 березня загинуло 128 дітей.
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