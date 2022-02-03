В Украине построят завод Bayraktar и учебный центр пилотов

Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере военных технологий. Согласно ему, в Украине должен появиться завод, на котором будут производить беспилотники Bayraktar.

Такую информацию озвучил министр обороны Алексей Резников, сообщает 24 канал. По его словам, президенты Украины и Турции подпишут соглашение уже 3 февраля.

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Не только завод, но и учебный центр

Резников анонсировал, что дроны Bayraktar в будущем будут производить в Украине, для этого построят завод. Более того, будет создан и учебный центр, где будут обучать пилотов управлять беспилотниками разных категорий.

Чиновник отметил, что следующее поколение дронов Bayraktar будет использовать украинские двигатели производства "Мотор Сич". "Это будут украинско-турецкие аппараты с точки зрения технического наполнения", – подчеркнул он.

Кратко о дронах Bayraktar

Это турецкие ударные беспилотники. Их применяют для разведки, наблюдения или же ударов.

Турецкая армия использовала такие беспилотники, в частности, в Сирии в феврале 2020 года.

Позже Азербайджан применял их во время войны в Карабахе – против армянской обороны.

Применение Bayraktar на Донбассе

В октябре 2021 года ВСУ впервые применили беспилотник Bayraktar на Донбассе. Это сделали в ответ на смертельный обстрел со стороны российских наемников. Дрон не пересекал линию соприкосновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск. После этого в турецком МИД заявили, что Украина должна прекратить использовать название "турецкий Bayraktar". Мол, если дроны куплены, то уже не являются продуктом их страны.

Подробнее о применении Bayraktar на Донбассе: смотрите видео