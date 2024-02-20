Хватит клянчить и шантажировать: как Украине правильно общаться с США

Очень беспокоит, что наша риторика с Западом строится на шантаже и том, что мы клянчим помощь. Так дела не будет.

Только США могут решать, кто их союзник, а кто – нет

Мы постоянно в роли жертвы просим финансовую или военную помощь. Мы часто прямо говорим, что если не будет помощи, то российские танки будут в Европе, а если США не помогут, то не будут нашими союзниками.

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Нам пора взрослеть. Мир жесток. Каждая страна думает только о своих интересах. Гуманизм, демократия – сказка для стран третьего мира. Мир видел десятки примеров, когда страны с их жителями сдавались в угоду своим интересам.

У меня до сих пор стоят перед глазами кадры, где афганцы, которые работали в правительстве, оказались брошенными. Здесь не может быть оценочных суждений. Есть факт. Афганистан перестал быть интересным США, и США перешли на другие проекты. Многие тогда уход американцев из Афганистана сравнивали с уходом из Вьетнама в 1973 году, который имел большой резонанс.

США потратили на Афганистан почти 1 триллион долларов. Это очень много. Когда они оценили, что затраты не сопоставимы с получаемыми выгодами – прекратили компанию.

Штаты максимально прагматичны. Они знают свои интересы и умеют их соотносить с необходимыми для реализации ресурсами. Это касается и Украины сегодня. Нам нельзя ни клянчить, ни шантажировать, говоря, что США перестанут быть нашими союзниками. Это им решать кто у них союзник, а кто ресурс для достижения своих интересов.

Оборонная стратегия США от 2022 года прямо указывает, что Китай является главной угрозой для США. Россия же упоминается лишь как источник угроз. Особого внимания заслуживает отчет минобороны США по планам Китая. В уравнении, которое описывает безопасность США, Украина, к сожалению, лишь одна из переменных. Впрочем, как и Россия.

Но Россия для США – буфер и демпфер для китайской экспансии в Европу. Россия при этом союзник Китая, и сегодня российская экономика все сильнее зависит от Китая, что создает свои риски.

Сенатор-республиканец США Линдси Грэм прямо заявил: "Потратив менее 3% годового военного бюджета США на помощь в сфере безопасности, Украина сумела вдвое сократить боеспособность России". Именно это им выгодно! Профессор Военного колледжа армии США Джон Негл уточняет его слова, говоря о 5% бюджета (только вдумайтесь!).

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В потенциальной войне США и Китая Россия, с большой вероятностью, будет союзником Китая. В этом заявлении мы видим единственную роль, которую нам отводят США: мы являемся инструментом уменьшения военных угроз для США. Все! И нет гарантий, что этот интерес будет завтра и что с нами не будет того, что произошло с Афганистаном.

Чем дольше длится война в Украине – тем больше времени у союзников НАТО подготовиться к большой войне. А когда они будут готовы, что будет с Украиной и будет ли она тогда нужна? А других опций для нас разве быть не может? Чтобы иметь другие опции, нужно учиться думать стратегически, а не тактически. Другие возможности есть. И их много.

Варианты для сотрудничества США и Украины

1. Начнем с безопасности (Европы)

Украина имеет сегодня, без преувеличения, самую боеспособную армию Европы. Да, со своими проблемами, но это сильный актив. Он может быть базой переговоров с США и Европой. Украинцы показали эффективность инвестирования в этот актив, но актив требует перезагрузки. Нам надо показать "0" коррупции в армии и на закупках. Показать эффективную стратегию не только наступления, но и обороны.

Очень важно быть договороспособными. Если мы понимаем, что без помощи США нам не справиться, то нужно четко выполнять рекомендации партнера.

2. Оборонно-промышленный комплекс

Украина меняет правила игры на поле боя. Количество и разнообразие дронов, их эффективность, средства РЭБ, анти РЭБ. Это новые слова для войн будущего и это также мощный актив в формировании партнерств. В будущей войне 2027 года (как пишут военные аналитики), Штатам будет нужна сильная проверенная армия и огромные запасы различных типов вооружений.

Украина сегодня – это один большой R&D, где в вопрос производства новых оборонных технологий вовлечены почти все крупные компании. Мало того, Украина все еще имеет хорошую инженерную школу и технарей, которые так нужны для масштабирования новых производств современных типов вооружений.

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3. Критические материалы

США зависят на 50% или более от своих потребностей в минералах в 26 из 32 важнейших полезных ископаемых, данные по которым публикует Геологическая служба США за 2022 год. Это означает, что 81% важнейших полезных ископаемых, которые потребляют США, в основном добывается за рубежом. Что еще хуже, из этих 26 Китай является основным источником для 11 из них.

США критически зависимы от:

титана – ранее до 50% они получали из России. Китай является крупнейшим производителем титановой губки и порошка, применяемого в 3D печати;

лития, который применяют для накопителей энергии;

арсенид галлия, который применяется для производства полупроводников, лазерных диодов и солнечных панелей. Здесь есть критическая зависимость от Китая.

ООН считает, что в Украине сосредоточены 5% мировых запасов критических материалов. Мы имеем значительные запасы титана, урана, лития, галлия, германия, графита. Это неполный список, но уже его достаточно для того, чтобы приглашать США к партнерству в разработке важных для них месторождений.

4. Энергетика

Кроме упомянутого выше урана, Украина имеет потенциально крупнейшие запасы газа в Европе и достаточно большие запасы нефти. Ранее я писал, что американцам выгоднее добывать газ в Украине и используя украинскую ГТС поставлять его в Европу, чем везти морем свой сжиженный газ. Нефть как и ресурс, спрос на который будет сохраняться 10 – 15 лет. Это не только моторное топливо, это ресурс для нефтехимии.

5. Торговые пути

США является основным контролером международных торговых морских путей. Это один из важнейших инструментов контроля глобальной экономики. Но кроме морских путей есть сухопутные. Проект Китая "Один пояс – один путь" сегодня заморожен из-за войны в Украине. По крайней мере, его евразийская часть.

У Украины из-за войны появилась некомфортная роль "тупика Европы". Это если смотреть на восток. А если смотреть с севера на юг, то Украина находится в центре Скандинаво-Индийского коридора, где Балто-Черноморский – лишь короткий отрезок.

Напомню, Индия растет сегодня гораздо быстрее Китая и является его конкурентом. Подобный проект (его развитие и контроль) может быть еще одной базой для партнерства.

6. Полупроводники

Украина добавила стратегию полупроводников к инновационной стратегии Украины. Наше государство имеет потенциал больший, чем Польша в этом направлении.

Это лишь небольшая часть потенциальных зон сотрудничества. Ее можно расширить и металлургией, машиностроением, космонавтикой, авиацией и развитием новых технологий. Как говорится – было бы желание.

Повторюсь, американцы прагматичны, они мыслят национальными интересами. А наш национальный интерес сегодня – выжить и стать сильными! Что невозможно без такого сильного партнера как США.