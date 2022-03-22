В Украине продолжается эвакуация предприятий: сколько компаний переместили в западные регионы

В Украине продолжается эвакуация предприятий из зоны боевых действий на запад нашей страны. Так, сейчас уже работают 20 компаний, а перемещено – 50.

Об этом сообщил председатель комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. По его словам, 305 предприятий передали на эвакуацию. Всего государство получило 906 заявок на перемещение, сообщает 24 канал.

Читайте также Изоляция России: из страны уходят крупнейшие мировые транспортные гиганты

Бизнес переезжает

Гетманцев говорит, что заявки подают разнообразные компании: речь идет и об IT и о машиностроительном бизнесе. Размещают их преимущественно во Львовской и Закарпатской областях.

В сегодняшних условиях, когда Россия осуществляет вооруженную агрессию против Украины, сохранение предприятий и рабочих мест является сверхважной задачей для нас. Государство помогает с транспортом, предоставляет возможность размещают работников в западных областях. Делаем все, чтобы экономика эффективно работала и в дальнейшем,

– пояснил он.

Сколько предприятий переехало на Львовщину

Как сообщает Львовская областная военная администрация, в область уже эвакуировали 13 предприятий, еще 4 в пути. Также к переезду готовятся около 100 производителей. Половина из них уже имеет новое место дислокации.

Большинство эвакуированных предприятий работают в сферах сельского хозяйства, легкой и химической промышленностей,

– отмечает местная ОВА.

Кроме того, администрация призвала владельцев помещений не повышать цены на аренду складских и коммерческих помещений, подчеркнув, что такие действия приравниваются к мародерству.

Интересно – В мире продолжают арестовывать яхты российских олигархов: что известно