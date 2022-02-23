В Украине продолжается потепление: прогноз погоды на 24 февраля.

Погода в Украине в четверг, 24 февраля, будет теплее, чем днями раньше. Существенных осадков не прогнозируется, лишь в некоторых регионах возможен мокрый снег.

Температура воздуха будет достигать +3...+8 градусов. Теплее будет на Юге, а холоднее – на Востоке.

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Погода в регионах

В западных областях днем ​​обещают +4...+8, ночью морозы -2 возможны на Закарпатье и Буковине. В Центре и Севере столбики термометров будут достигать +5...+7, а ночью будут опускаться до нуля и небольших морозов.

В южных регионах, например, в Николаевской и Херсонской областях обещают +8...+10 градусов. В восточных, в частности в Донецкой области – +3...+5. В Киеве – +5…+7.

Будет сухо

Синоптик Наталья Диденко отметила, что 24 февраля западная облачность растворится в более чистом небе. Днем 24 февраля существенных осадков не будет. Однако ночью и утром могут быть небольшие осадки в Запорожье, в Крыму и в южных районах Донбасса.

На Востоке также прогнозируют мокрый снег.

Погода в городах Украины 24 февраля

По прогнозу Диденко, до конца недели температура воздуха в Украине существенно не будет меняться . Серьезных осадков тоже не будет.

Ужгород – +6...+8

Львов – +5...+7

Ивано-Франковск – +4...+6

Тернополь – +4...+6

Черновцы – +5...+7

Хмельницкий – +4...+6

Луцк – +4...+6

Ровно – +4...+6

Житомир – +5...+7

Винница – +4...+6

Одесса – +6...+8

Николаев – +8...+10

Херсон – +8...+10

Симферополь – +6...+8

Кропивницкий – +6...+8

Черкассы – +5...+7

Чернигов – +5...+7

Сумы – +4...+6

Полтава – +5...+7

Днепр – +6...+8

Запорожье – +6...+8

Донецк – +3...+5

Луганск – +4...+6

Харьков – +4...+6

Киев – +5...+7



Погода 24 февраля / Карта Укргидрометцентра