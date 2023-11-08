Разводили на деньги "инвесторов" ЕС: полиция разоблачила call-центры аферистов в Украине и Грузии

На территории Украины работали мошенники, уговаривавшие немецких и швейцарских инвесторов вкладывать деньги в криптовалюту, а затем присваивали их средства. В разоблачении нарушителей участвовали также правоохранители Грузии, Германии и Швейцарии.

Киберполиция Украины прекратила деятельность международной преступной группировки, участники которой похищали средства со счетов граждан.

Чем занимались нарушители

Начиная с 2019 года, аферисты создали более сотни вебресурсов, где предлагали людям вкладывать деньги в криптовалюту и торговать ценными бумагами на виртуальных финансовых рынках. При этом мошенники уверяли жертв, что они получат сверхдоходы от своих вложений.

Нарушители создали сеть call-центров на территории Украины и Грузии. Там работало несколько сотен человек, владевших иностранными языками и убеждавших "клиентов" делать значительные инвестиции.

Жертвами злоумышленников становились преимущественно швейцарские и германские инвесторы. Их просили установить специальное програмное обеспечение для осуществления финансовых операций. Таким образом, мошенники получали удаленный доступ к компьютерам потерпевших и выводили их сбережения на подконтрольные счета.

Разоблачение международной группировки состоялось с привлечением правоохранителей Грузии, Германии и Швейцарии. На территории Грузии и Украины провели массовые обыски, в ходе которых изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, наличные деньги и документацию. Кроме того, заморожены активы организаторов преступной группировки более чем в 20 странах ЕС.

На сегодня Нацполиция расследует уголовное производство по факту мошенничества. А швейцарские правоохранители – по факту отмывания денег, полученных преступным путем.

Киберполиция Украины приняла участие в разоблачении действовавшей во многих странах хакерской группировки.

В течение трех лет хакеры атаковали вирусом-требителем Ragnar ransomware 168 международных компаний в странах Европы и Америки. Они заражали серверы вредоносным программным обеспечением, похищали данные и блокировали доступ к ним на компьютерах жертв. Чтобы восстановить доступ, злоумышленники потребовали от 5 до 70 миллионов долларов в криптовалюте. В случае отказа – обещали распространить похищенную информацию в даркнете.