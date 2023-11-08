Кіберполіція України припинила діяльність міжнародного злочинного угруповання, учасники якого викрадали кошти з рахунків громадян.

Чим займалися порушники

Починаючи з 2019 року аферисти створили понад сотню вебресурсів, де пропонували людям вкладати гроші у криптовалюту та торгувати цінними паперами на віртуальних фінансових ринках. При цьому шахраї запевняли жертв, що вони отримають надприбутки від своїх вкладень.

Порушники створили мережу call-центрів на території України та Грузії. Там працювало кілька сотень осіб, які володіли іноземними мовами та переконували "клієнтів" робити значні інвестиції.

Жертвами зловмисників ставали переважно швейцарські та німецькі інвестори. Їх просили встановити спеціальне програмне забезпечення для здійснення фінансових операцій. У такий спосіб шахраї отримували віддалений доступ до комп’ютерів потерпілих та виводили їх заощадження на підконтрольні рахунки.

Зверніть увагу! Викриття міжнародного угруповання відбулося із залученням правоохоронців Грузії, Німеччини та Швейцарії. На території Грузії та України провели масові обшуки, під час яких вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, готівку та документацію. Крім того, заморожено активи організаторів злочинного угруповання у понад 20 країнах ЄС.

Наразі Нацполіція розслідує кримінальне провадження за фактом шахрайства. А швейцарські правоохоронці – за фактом відмивання грошей, одержаних злочинним шляхом.

Кіберполіція України взяла участь у викритті хакерського угруповання, що діяло у багатьох країнах

Протягом трьох років хакери атакували вірусом-вимагачем Ragnar ransomware 168 міжнародних компаній у країнах Європи та Америки. Вони заражали сервери шкідливим програмним забезпеченням, викрадали дані та блокували до них доступ на комп'ютерах жертв. Щоб поновити доступ, зловмисники вимагали від 5 до 70 мільйонів доларів у криптовалюті. У разі відмови – обіцяли поширити викрадену інформацію у даркнеті.