"Вахтовый" крючок: как приручить транзитную рабочую силу на деоккупированных территориях

50 лет назад в Сибири обнаружили нефть. Чтобы привлечь персонал к ее добыче изобрели вахтовый метод. Десятки тысяч специалистов увозили туда и в другие нефтяные регионы со всего СССР. Из-за условной дешевизны "вахтовики" казались привлекательным инструментом. Почему это может быть актуально сейчас – читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Негативный пример для Украины

Они ограничивались минимальными бытовыми условиями, что позволяло правительству избегать затрат на инфраструктуру. Жизнь в бараках не нуждалась в школах, больницах и других "излишествах".

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Впрочем, стратегически вахтовый метод оказался губительным для регионов. Новые жители вывозили заработок в места жительства, лишая депрессивные территории денег, полезных ископаемых и перспектив развития. Местным гарантированно оставалось только миграция мужчин сложного поведения, склонных к конфликтам, преступности и бытовому пьянству.

Советская власть рассматривала "вахту" как вынужденный способ организации производства. От нее надеялись отказаться, воспитав местные кадры. Но, наконец, временность победила. Ее "произведением" являются колоссальные по площади добывающие депрессивные регионы. Без нормальной системы образования, медицины и досуга. И – без будущего.

Этот негативный пример – актуальный для Украины. Ведь восстановление будет нуждаться в десятках тысяч специалистов, готовых с первых дней приступать к работе в условиях уничтоженной инфраструктуры.

"Вахта" – единственный способ, которым можно будет сдвинуть с места процессы обновления. Нам придется массово привлекать на деоккупированные территории украинцев и иностранцев, готовых жить в вагончиках и довольствоваться централизованным питанием.

В идеале "вахтовики" должны на протяжении 2 – 3 лет отстроить первую очередь социальной и инженерной инфраструктуры. А после создания относительно комфортных условий для проживания их должны поглотить локальные кадры и готовые локализоваться.

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Чтобы было так, за те же 2 – 3 года должны обеспечить финансовую и инфраструктурную способность местных общин. Чтобы те могли привлекать новых жителей с актуальной специальностью, а также обучать свои кадры. Таким образом, вахтовая стратегия со временем трансформируется в стратегию "локализации". Такую, которая будет мотивировать людей поселяться на территориях восстановления и интегрироваться в местные общины.

Как государству "соблазнить" новых жителей

Важно, чтобы в первые годы после победы государство инвестировало не только в промышленность, но и в жилые дома, школы, центры профобучения, заведения медицины... То есть в объекты, наличие которых мотивирует людей выбирать новую жизнь на освобожденных территориях.

Среди составляющих социального пакета, которым государство должно "соблазнить" новых жителей:

гарантированная занятость,

реальное жилье,

возможности для обучения и саморазвития взрослых.

Безусловно, такие опции подтолкнут значительную часть "вахтовиков" интегрироваться в местные комьюнити.

Одним из шагов к этой цели должно стать, где компании, которые выражают желание работать в новом регионе, должны публично декларировать готовность создавать рабочие места для местного населения. Этот пункт зафиксирован соответствующими соглашениями между компанией и локальными властями. Такие же условия могут быть предусмотрены со всеми компаниями – победителями тендеров на восстановление деоккупированных территорий.

Кроме оптимистического сценария нужно быть готовыми к "плану Б". Он будет состоять в том, что власть привыкнет к "дешевым вахтовикам", поскольку их наличие позволит экономить на социальной инфраструктуре. Естественно, это замедлит социальное развитие прифронтовых территорий, ограничит переезд туда специалистов на постоянное проживание и замедлит формирование состоятельных общин.

При таких условиях в Донецкой и Луганской области будут появляться депрессивные обезлюденные территории. Поскольку от ставки на "вахтовиков" проиграют местные общины. Вместо самодостаточных локальных общин получим вахтовые сообщества со специфическими, а иногда конфликтными моделями социального взаимодействия.

Чтобы избежать худшего сценария, в стратегии восстановления необходимо среди приоритетов определить обязательное восстановление жилищной, образовательной и медицинской инфраструктуры. Поскольку именно это может заставить работника перевезти в регион семью и поселиться там навсегда.

Как превратить вахтовый заработок в стратегическую семейную инвестицию

Среди факторов, влияющих на готовность семьи обустроиться на новом месте, эксперты называют:

стабильную занятость,

перспективу жилья;

инфраструктуру для среднего образования

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По ожиданиям, средний возраст переселенцев будет составлять 40 лет. Речь идет главным образом о семьях с детьми школьного возраста. А среднее образование, несмотря на технологии онлайн-обучения, требует локализации и побуждает к семейному устройству. Поэтому наличие современной школы, вместе с сопутствующими двумя маркерами, будет склонять чашу весов по вахтовым заработку на стратегическую семейную инвестицию.

В прифронтовых регионах нам придется ускоренно восстанавливать инфраструктуру для среднего и профессионального образования. Уже сегодня должны готовить соответствующую стратегию с проработкой трех ее составляющих:

персонала,

учеников,

построек.

Очевидно, что мы потеряли и дальше будем терять все три составляющие.

Пока невозможно определить точно масштабы разрушений и кадровых потерь среди учителей и учеников. Для выбора моделей образовательных сетей следует опираться на анализ демографической ситуации, мониторинг образовательных миграций, социологию относительно настроений перемещенных лиц. Так мы сможем определить приблизительное количество учреждений и персонала для организации образовательного процесса.

Среди правительственных приоритетов должно быть предоставление пакета социальных гарантий педагогическим работникам, готовым уезжать на деоккупированные территории. В первую очередь – в виде конкурентных зарплат и служебного жилья.

Действенным шагом для начала такой коммуникации мог бы стать образовательный кадровый реестр, созданный по примеру резерва госслужащих, запущенного Национальным агентством по государственной службе.

Отдельное направление – восстановление системы профессионального образования, заточенной на нужды обновления и развития локального предпринимательства. Действенный вариант – создание на уровне общин многопрофильных центров профессионального образования. Для выпускников школ и всех специалистов, готовых овладеть актуальной профессией. К примеру, по обслуживанию инженерных сетей, переработке строительных отходов, пространственной планировке территорий.

Я часто общаюсь с представителями бизнеса и вижу возможность организовать стажировку и дальнейшее трудоустройство таких выпускников. Стратегическая цель — переход в многопрофильные школы, интегрированные в систему местного самоуправления. Вижу их социальными центрами общин, где будут формироваться запросы на актуальные специальности.

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Сколько денег нужно на восстановление школ

Ключевое направление – просчет стоимости восстановления образовательной инфраструктуры в прифронтовых регионах. Для понимания порядков цифр можем наложить довоенные сметы Минрегионстроя на текущую информацию МОН. По данным Минобразования, по состоянию на февраль 2023 года россияне разрушили или повредили 1702 школы. Из них 261 уничтожили до основания. Больше всего – в Донецкой, Харьковской и Луганской областях.

В начале 2022 года на подконтрольной Украине части Луганской области, сегодня практически оккупированной врагом, функционировали 252 средних школы. Там обучалось около 55 тысяч детей и преподавали более 6 тысяч педагогов. Известно, что:

111 школ получили повреждения;

11 – разрушены;

в 83-х школах учатся дистанционно более 26 тысяч школьников (47%);

из них 7 тысяч находятся за границей, 9,5 тысячи – внутренне перемещены соискатели образования, 9,3 тысячи – получают образование с временно оккупированных территорий.

То есть 122 школы Луганской области среди захваченных в 2022 году повреждены или разрушены. По расчетам Минрегионстроя от января 2018 года стоимость строительства школы на тысячу мест составляла 100 миллионов гривен (3,2 миллиона евро).

Предположим, что 111 школ Луганской области повреждены частично, и их восстановление может стоить половину стоимости новой школы. То есть для их обновления понадобится 177,6 миллиона евро. А для полного восстановления еще 11 – 35,2 миллиона евро. В общей сложности около 213 миллионов евро.

В Донецкой области, по данным интерактивного ресурса МОН Save Schools, уничтожены 72 школы и 336 повреждены. Для их восстановления по упомянутому принципу требуется всего 768 миллионов евро (230,4 миллиона евро на восстановление новых школ и 537,6 миллиона евро на восстановление поврежденных).

По методологии Всемирного банка, объект, поврежденный более чем на 40%, считается разрушенным. Очевидно, что за одну зиму индекс повреждения здания со сорванной крышей растет с 20% до 50%, что удваивает стоимость восстановления.

В таких условиях 122. Без соответствующей экспертизы эти показатели условны. Но они дают представление о масштабах средств, которые необходимо аккумулировать для восстановления инфраструктуры для среднего образования.

Должны заниматься перспективным бюджетным планированием и интеграцией усилия правительства, местных общин и общества для восстановления деоккупированных территорий за счет среднего и профессионального образования. Если этого не делать, получим депрессивные регионы вроде советских. Это неприемлемо для Украины как страны кандидата на вступление в ЕС.