Минобороны анонсировало новации в работе военно-врачебных комиссий: что изменится

В Украине продолжается проведение общей мобилизации. Сейчас запланированы изменения в работе военно-врачебных комиссий.

Накануне состоялась встреча с общественными деятелями и волонтерами медицинской сферы. Она прошла "конструктивно".

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Что известно о новациях в работе военно-врачебных комиссий

Как рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, во время встречи волонтеры озвучили конкретные случаи недобросовестного исполнения обязанностей в сфере медобеспечения военнослужащих. Поэтому министр поручил проверить эту информацию и принять соответствующие действия.

По словам Маляр, в настоящее время происходит масштабирование сети военно-врачебных комиссий (ВЛК), расширено их количество за счет создания в гражданских больницах.

Также начаты пилотные проекты по электронному документообороту, разработан такой цифровой продукт, как электронная очередь. Речь идет о пяти городах Украины, в которых наиболее загружены военно-врачебные комиссии – Харьков, Львов, Киев, Винница и Одесса,

– рассказала Маляр.

Поэтому в ближайших планах есть перевод всех военно-врачебных комиссий на работу с электронными очередями, а также разработаны и проголосованы в первом чтении два законопроекта, призванных упростить процедуру прохождения ВЛК.

Можно ли обжаловать заключение военно-врачебной комиссии

Военно-врачебная комиссия определяет пригодность военнообязанных граждан к службе в войске. Обжаловать заключение военно-врачебной комиссии можно. Однако для этого необходимо иметь веские основания.

Адвокаты говорят, что во время всеобщей мобилизации врачи-эксперты очень поверхностно осматривают военнообязанных граждан. Многим из них главное – закрыть план.